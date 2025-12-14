吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品

我的頻道

世界新聞網／輯
學者指出，含高咖啡因飲料會刺激交感神經系統，促使體內釋放兒茶酚胺，導致血壓上升，可能直接抵消降血壓藥物效果；咖啡示意圖。(取材自Unsplash @John Bogna)
針對高血壓患者而言，處方藥物能有效降低血壓並減少心臟病與中風風險。據2024年刊登於「Cureus」的一項科學研究顯示，服用降血壓藥物可顯著降低高齡高血壓患者的血壓，進而減少心血管疾病、心臟病發作與中風的風險。不過，飲食與飲品的搭配恐會影響藥效。據網站Parade報導，學者提醒，部分常見飲品若混合飲用，可能削弱降壓藥物效果，甚至使血壓上升，需格外注意。

因避免含咖啡因、高含糖飲品

美國賓漢頓大學藥學與製藥研究學院臨床助理教授克拉克（Dr. Taylor Clark）指出，許多人在疲倦時會喝能量飲提神，但若正在服用降血壓藥物，尤其又與高糖飲品如葡萄汁混喝，風險便會提高。她說，含高咖啡因飲料會刺激交感神經系統，促使體內釋放兒茶酚胺，導致血壓上升，可能直接抵消藥物效果。2025年高血壓指引建議患者每日咖啡因攝取量少於300毫克，若血壓未受控制，更應避免一天飲用多於一份含咖啡因飲品。

更不能喝汽水、果汁

克拉克表示，若將高咖啡因飲料與含糖飲品一併飲用（如汽水、含糖果汁），問題會更嚴重。她引用研究指出，含糖或人造甜味劑飲品與高血壓、心血管疾病及全因死亡風險增加相關。即使是部分被認為健康的葡萄汁，也可能含高糖，經常飲用恐提高第二型糖尿病風險，而糖尿病本身即是高血壓的已知危險因子。

其他安全的提神方式：喝綠茶

克拉克提醒，若仍希望飲用能量飲，務必檢查其咖啡因含量不超過300毫克；一般咖啡則相對安全，一杯約含95毫克咖啡因。不過，若屬未受控制的高血壓患者，每日應以一杯為限。她並引用「美國心臟協會期刊」研究指出，每日飲用兩到三杯咖啡的高血壓患者，心血管疾病風險顯著升高。

另一方面，綠茶則是更安全的攝取咖啡因選擇，每杯約含20至50毫克咖啡因。克拉克提到，同一研究顯示，飲用綠茶並未增加心血管疾病風險，且綠茶富含抗氧化物，有助降低體內發炎，對心臟健康更具保護作用。

非萬用藥 飲食習慣仍是關鍵

專家強調，降血壓藥物雖具療效，但並不能取代健康的飲食與生活習慣。對於服藥者而言，注意日常飲品中的咖啡因與含糖量、避免風險組合，才能讓藥物發揮最大效果，同時維持整體心血管健康。

