全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

中央社／台北13日電
麥當勞向來以醒目的紅底黃拱門著稱，但在亞利桑納州的塞多納，麥當勞卻換上全球唯一的藍色招牌，成為網紅打卡點。(中央社)
麥當勞向來以醒目的紅底黃拱門著稱，但在亞利桑納州的塞多納（Sedona），麥當勞卻換上全球唯一的藍色招牌，成為網紅打卡點，且距台積電美國廠不遠；台灣旅行社指出，科技投資帶動新航點，台積電效益也為台灣赴美旅遊注入新活水。

塞多納以壯麗的紅岩景觀聞名，當地政府為維護自然地貌，自1990年代起即要求建築外觀不得破壞視覺調性。1993年在此開幕的麥當勞因而將經典黃色M字招牌改為綠松石藍（Turquoise blue），搭配紅土色建築，使招牌在群山背景中更顯和諧，也意外成為網紅熱愛打卡的全球唯一藍色麥當勞。

綠松石在美國原住民族文化中象徵天空與大地的連結，被視為幸運石。雄獅旅行社導遊指出，藍色拱門既呼應地景，也向當地文化致意，成為旅客造訪塞多納的特色景點之一，雖然店內販售的商品和全球麥當勞大同小異，不少旅客會手拿該店限定的藍色冰沙、以招牌為背景拍照。

藍色麥當勞店員Chunk受訪時說：「大家來這裡就是想拍藍色招牌，每天都看到非常多的旅客在這裡拍照打卡，亞洲面孔的客人也很多。」

而這個網紅打卡點，因為距離台積電美國廠大約90分鐘車程，以幅員遼闊的美國來說並不遠，也成為台灣人關注的地方話題。

4年前Kate隨同任職於台積電的丈夫遠赴鳳凰城，成了典型的「台積電太太」，她說，閒暇之餘一家人會在亞利桑納州景點探索，「當地大自然景觀壯闊美麗，讓人很驚嘆」。部分台積電員工家庭移居鳳凰城後，會趁假日到處走走，她舉例，除了塞多納，通常還會去大峽谷、羚羊谷、旗桿鎮、圖森等地方，也會到隔壁的加州、拉斯維加斯觀光。

亞利桑納州過去給台灣旅客的印象多為沙漠、高溫、巨型仙人掌，但從鳳凰城出發2小時內即可抵達多處自然景點。旅行業者指出，隨台積電在亞利桑那設廠，該地區在台灣的能見度大幅提高，加上華航、星宇直飛航線開闢，成為美西旅遊的新選項，也帶動旅遊詢問度上升，「美西線因此重新注入新活水」。

旅行社導遊表示，疫後美國線旅遊復甦較慢，目前團量仍比疫情前少約2至3成，主因是通膨推升團費與當地消費，部分旅客轉往歐洲所致；傳統美西行程長期以洛杉磯、拉斯維加斯、大峽谷為主軸，被形容「老狗變不出新把戲」，但鳳凰城航點開航後，行程可設計成鳳凰城進、舊金山出，不走回頭路，串聯紅岩地貌、舊金山灣區與自然公園等，因為科技投資帶動航網擴張的「台積電效應」，也正為美西旅遊市場開啟新的想像空間。

台積電 麥當勞

常吃不完放到壞 營養師：4種蔬菜最適合常備冷凍

12月13日星座運勢 獅子幹勁十足 天秤走桃花運

