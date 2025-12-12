常吃不完放到壞 營養師：4種蔬菜最適合常備冷凍

營養師推薦四種食材適合冷凍保存，既不怕東西壞掉，想要料理時也隨手可得，更能增添餐點風味。蔬菜示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）

小家庭常因衝動購物或在好市多 等量販店一次大量採買，結果蔬菜來不及吃完便開始枯萎、爛掉，例如看到特價就一次買了整袋紅蘿蔔、洋蔥，回家後因為工作忙碌、煮飯次數少，冰箱裡的蔬菜逐漸被遺忘，最後只能無奈丟掉，既浪費金錢也可惜了食物。

日本媒體「ESSE」報導，日本營養師本多惠（本多めぐ）介紹不浪費食材的蔬菜冷凍保存法，她表示自己和先生兩人50歲後胃口變小，因此更加重視減少食材浪費，盡量採用冷凍方式並控制每次使用的份量。她推薦四種食材是平常習慣處理後冷凍，既不怕東西壞掉，想要料理時也隨手可得，更能增添餐點風味。

一、白蘿蔔：整條吃不完也沒問題

本多惠家中只有夫妻兩人，整條白蘿蔔一餐吃不完，通常用掉一半後，剩下的直接冷凍保存。

本多惠說，冷凍後的白蘿蔔口感會稍微變軟，反而更容易吸收高湯的味道。也可以事先切成圓片或半月片再冷凍，之後要做成湯品、燉煮物等，忙碌疲累的日子也能快速料理。

二、紅蘿蔔：萬用選手 推薦切絲冷凍

紅蘿蔔一年四季都便宜，但兩人生活若一次買好幾根可以吃很久，這時冷凍是最佳解，本多惠會用切絲刨刀一次刨好後直接冷凍。

冷凍切絲的紅蘿蔔用途超廣，可用在煮湯、蒸炒拌菜等，顏色和營養都加分，不管是亞洲料理或西式沙拉都很好搭，非常實用。

三、洋蔥：簡單切薄片 熬湯好幫手

許多人都有這種經驗，洋蔥因便宜就一口氣買多，結果放到壞掉，本多惠建議一買回家就把洋蔥切成約5mm～1cm的薄片冷凍。

雖然也能切成大塊或月牙狀，但她個人習慣切薄片。忙著變出晚餐時，丟進湯就能立刻增加香甜味與色彩；也很適合燉飯、烤蔬菜等各類料理。

四、彩椒：切成一口大小 炒菜或咖哩都能加

令人意外好用的其實是「冷凍彩椒」，它的口感變化很小，不說根本吃不出是冷凍，炒菜、咖哩、燉菜等都能快速加入。

本多惠說，完整的彩椒很佔空間，建議切好後放入保存袋，可節省冰箱空間。她習慣切成一口大小，若切成細絲，也能應用在彩椒炒肉等料理。