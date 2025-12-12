我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐Netflix千萬卻未拍劇集 好萊塢名導被判罪

戲骨加持+高能劇情 成毅「長安二十四計」開播收視亮眼

常吃不完放到壞 營養師：4種蔬菜最適合常備冷凍

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
營養師推薦四種食材適合冷凍保存，既不怕東西壞掉，想要料理時也隨手可得，更能增添餐點風味。蔬菜示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）
營養師推薦四種食材適合冷凍保存，既不怕東西壞掉，想要料理時也隨手可得，更能增添餐點風味。蔬菜示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）

小家庭常因衝動購物或在好市多等量販店一次大量採買，結果蔬菜來不及吃完便開始枯萎、爛掉，例如看到特價就一次買了整袋紅蘿蔔、洋蔥，回家後因為工作忙碌、煮飯次數少，冰箱裡的蔬菜逐漸被遺忘，最後只能無奈丟掉，既浪費金錢也可惜了食物。

日本媒體「ESSE」報導，日本營養師本多惠（本多めぐ）介紹不浪費食材的蔬菜冷凍保存法，她表示自己和先生兩人50歲後胃口變小，因此更加重視減少食材浪費，盡量採用冷凍方式並控制每次使用的份量。她推薦四種食材是平常習慣處理後冷凍，既不怕東西壞掉，想要料理時也隨手可得，更能增添餐點風味。

一、白蘿蔔：整條吃不完也沒問題

本多惠家中只有夫妻兩人，整條白蘿蔔一餐吃不完，通常用掉一半後，剩下的直接冷凍保存。

本多惠說，冷凍後的白蘿蔔口感會稍微變軟，反而更容易吸收高湯的味道。也可以事先切成圓片或半月片再冷凍，之後要做成湯品、燉煮物等，忙碌疲累的日子也能快速料理。

二、紅蘿蔔：萬用選手 推薦切絲冷凍

紅蘿蔔一年四季都便宜，但兩人生活若一次買好幾根可以吃很久，這時冷凍是最佳解，本多惠會用切絲刨刀一次刨好後直接冷凍。

冷凍切絲的紅蘿蔔用途超廣，可用在煮湯、蒸炒拌菜等，顏色和營養都加分，不管是亞洲料理或西式沙拉都很好搭，非常實用。

三、洋蔥：簡單切薄片 熬湯好幫手

許多人都有這種經驗，洋蔥因便宜就一口氣買多，結果放到壞掉，本多惠建議一買回家就把洋蔥切成約5mm～1cm的薄片冷凍。

雖然也能切成大塊或月牙狀，但她個人習慣切薄片。忙著變出晚餐時，丟進湯就能立刻增加香甜味與色彩；也很適合燉飯、烤蔬菜等各類料理。

四、彩椒：切成一口大小 炒菜或咖哩都能加

令人意外好用的其實是「冷凍彩椒」，它的口感變化很小，不說根本吃不出是冷凍，炒菜、咖哩、燉菜等都能快速加入。

本多惠說，完整的彩椒很佔空間，建議切好後放入保存袋，可節省冰箱空間。她習慣切成一口大小，若切成細絲，也能應用在彩椒炒肉等料理。

好市多 料理食譜

上一則

3星座最愛畫大餅 雙魚話說很美、他怕吵架先講好聽話

延伸閱讀

衣服洗完縮水、染色？這些錯誤洗衣習慣別再犯

衣服洗完縮水、染色？這些錯誤洗衣習慣別再犯
廚房最容易忽略的縫隙 這三樣法寶可以清理乾淨

廚房最容易忽略的縫隙 這三樣法寶可以清理乾淨

吃火鍋要注意 營養師曝火鍋料4隱藏危機 選錯食材傷腎又過敏

吃火鍋要注意 營養師曝火鍋料4隱藏危機 選錯食材傷腎又過敏
護心料理第一步 營養師曝改用這種油能延長壽命

護心料理第一步 營養師曝改用這種油能延長壽命

熱門新聞

理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25
水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
微波爐示意圖。(圖/AI生成)

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

2025-12-09 23:10
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好