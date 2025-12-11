不用買器材 2套運動在家練柔軟度抗老化

我的頻道

她三年沒買過擦拭濕巾 用3樣物品自製消毒清潔溶液

世界新聞網／輯
柔軟度是維持整體健康的重要指標，皮拉提斯教練推薦兩種居家可做的伸展運動。伸展示意圖。（取材自pexels.com@ottonbro studio）
想要促進整體健康，柔軟度是很重要但很容易被忽略的項目。保持柔軟度有助於維持關節活動度和良好姿勢，這兩項隨著老化變得更重要；柔軟度良好也能降低受傷風險，進行日常活動變得更輕鬆，保持主動獨立的生活。皮拉提斯教練推薦兩種不需要上健身房、也不需要花錢買昂貴器材，在家裡就能練習的伸展運動。

Parade報導，資深皮拉提斯教練佩利（Pamela Paley）說，下捲（roll down）是促進柔軟度的最佳運動，能訓練腹橫肌、腹直肌、腹外斜與內斜肌等核心肌群。

站姿下進行下捲也能訓練膕旁肌、臀大肌、髖屈肌與練習平衡，上半身則能訓練頸部屈肌，並學習放鬆上斜方肌與肩膀。建議每天做4到6次下捲，促進脊髓循環、增強後側動力鏈的肌力，以及建立紮實的核心控制；專注在呼吸上也能訓練調控呼吸。

下捲動作步驟如下。站姿下雙腳打開與骨盆同寬，眼睛向前看，每次移動一節脊椎、逐步往下彎，過程中保持雙腿伸直、骨盆與腳跟維持一直線、腹部往內收，並在彎到底時停留數秒，再一邊吸氣、一邊逐步回復到起始姿勢，頭部應該是最後伸展的部位。

▲ 影片來源：Youtube＠Rehab My Patient（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

佩利說，過程務必緩慢進行動作，不要躁進。感受體重慢慢往前移到腳掌前側，讓骨盆不會往後推，而是維持與腳跟同一線上；往上捲時，肩膀應該要先向後伸展，然後才抬頭。許多人過程中只用一次呼吸，但忘記放慢動作與感受每節脊椎的運動。她進行下捲時會把自己想像成拐杖糖。

佩利說，針對背痛族群，她也推薦「仰臥脊椎扭轉」（supine spinal twist），能誘發深層腹肌、腹斜肌、脊柱旋轉肌和骨盆穩定肌群。

首先背部朝下平躺在瑜珈墊上，雙臂往外伸直，讓身體呈現T字形，兩腳打開與骨盆同寬並且腳跟著地，一邊吸氣、一邊將兩側膝蓋往地面其中一側倒，同時對側的肩膀應保持緊貼地面；之後一邊吐氣、一邊看向膝蓋對側方向，停留在該姿勢呼吸3到4次，然後再吸氣並讓膝蓋回到身體中心，再一邊吐氣同時將兩側膝蓋往另一邊倒。每天做6到8次。

▲ 影片來源：Youtube＠Vive Health（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

