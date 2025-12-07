大雪節氣首重「養心保暖」 6禁忌、7項合宜食品報你知

今天進入大雪節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。(示意圖／AI生成)

12月7日進入「大雪」節氣，古語有云「大者，盛也，至此而雪盛也」，大雪時節，萬物潛藏， 命理師楊登嵙分享，此節氣「養心保暖」是最大原則，可節由飲食促進身體新陳代謝，改善怕冷、手腳冰冷、心血管疾病 和關節疼痛等症狀，適合薑茶、洋蔥、韭菜等食品，另外不宜過度運動、晚睡等禁忌，需多留意。

大雪適合飲食 分述如下

1.喝熱薑茶：

冬天喝薑茶能促進血液循環，還能抗氧化，在冬天裡可以預防感冒，幫助消化。

2.吃洋蔥：

吃洋蔥可以暖胃，去除寒氣。

3.吃醃肉：

俗語說:小雪醃菜，大雪醃肉。因此大雪天適合吃醃肉，補充體力也能讓我們增加熱量，抵禦寒冷。

4.吃溫熱性根莖食物：

大雪天多吃如：馬鈴薯、地瓜、菠菜、山藥、牛蒡等根莖類食材，含大量鐵、錳、磷、鈣等維生素，可以補充營養，還能去除多餘的膽固醇。

5.吃韭菜：

韭菜為熱性植物，能在冬天暖胃，增強抵抗力，容易手腳冰冷者，建議可以常吃，讓身體保暖。

6.吃紅薯：

紅薯含有豐富的鉀元素，防止冬天心血管疾病發生，預防中風 。

7.吃核桃 仁：

核桃仁含有卵磷脂及維生素E，能增強細胞活性、補腎氣、活化血液，冬天多食能增強抵抗力。

大雪禁忌 分述如下

1.不宜棉被蓋頭：

許多民眾喜歡將棉被蓋頭取暖，空氣不流通，造成缺氧，呼吸上不來，引發肺部疾病，也容易做惡夢。

2.不宜開高溫暖氣：

將暖氣開得特別高溫，導致出門時溫度冷熱變化太大，容易感冒、頭暈，甚至引發心血管疾病。

3.不宜戶外吹風太久：

冷空氣強烈，戶外吹風太久，體弱者或年紀大的長者容易突發猝死意外，外出要注意身體保暖及頭部戴棉毛的帽子。

4.不宜到海邊與山上：

避免到空曠的地方、海邊或山上，因為這些地方風大，體弱者或年紀大的長者容易吹到風煞，導致頭部不舒服，甚至引發心血管疾病。

5.不宜晚睡早起：

晚睡耗損陽氣，造成陽氣不足，身體健康下滑，倘若早起且睡眠不夠，注意力不集中，容易有猝死意外事故發生。

6.不宜過度運動：

天氣寒冷，過度運動容易讓身體能量快速減少，心血管收縮比較大，尤其有心臟疾病的人容易引發心臟疾病，甚至腦溢血、中風。