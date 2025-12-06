冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

我的頻道

世界新聞網／輯
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

近來一段在TikTok上引發熱議的影片指出，只要撥打一通電話向電力公司詢問離峰電價，將較耗電的家務事改在離峰時段完成，家庭用電費就可能減少20%到40%。理財網紅莉迪亞．森恩（Lydia Senn）表示，許多電力公司在用電需求較低的時段提供折扣，只需調整日常家務，例如將洗碗或洗衣改在低需求時段進行，一年即可省下數百美元，同時也能減少尖峰時段造成的碳排放，有助改善空氣品質並減緩污染。

據環保媒體The Cool Down報導，森恩在影片中強調，「許多電力公司都有離峰時段，使用電網的人較少，你可以省下20%到40%的電費，你只需要打電話去問就可以了。」她指出，若能將大量耗能活動移到離峰時段，電費削減幅度可達40%，但前提是用戶願意並能調整大部分用電行為。她也提醒，改變尖峰時段的使用量不僅省錢，還能讓電廠減少汙染排放，長期累積將對社區空氣與地球環境帶來正面效益。

專家表示，配合離峰用電外，還有多項方式可同時減少能源開支與環境負擔，包括選購節能家電、增加居家隔熱層、善用自然光源、透過Arcadia「太陽能聚合與能源管理」平台取得乾淨能源、使用WattBuy的能源比價服務協助你比較電價，或使用特斯拉智慧家居產品提升用電效率。森恩認為，這些做法都能降低家庭支出，同時讓能源使用更永續。

森恩的影片在抖音上引起廣泛共鳴，超過百名用戶留言分享自身經驗，有人表示會將不使用的電器全部拔掉，僅保留冰箱、冷凍櫃、瓦斯爐與洗衣烘衣機持續供電；也有澳洲使用者指出當地長期提供離峰電價；另有網友說自己從小被要求晚上7時後或假日才能洗衣。森恩鼓勵民眾若有興趣，不妨致電電力公司詢問，5分鐘的通話便可能展開一項省錢又環保的行動。

