資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

自由撰稿人Eva Merrill多年來都是Trader Joe's的死忠顧客，她分享十個無論新客戶還是老主顧都應該知道的購物秘訣，她也非常推薦Trader Joe's的花卉區。圖為Trader Joe's內的花卉販售區，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Karolina Bobek）

Trader Joe's 是美國最受歡迎的賣場之一其來有自，上千種獨特又價格低廉的自有商品、訓練有素的員工和賣場內節日般的氛圍都讓人很難不愛這間店，而了解更多Trader Joe's的採買秘訣能讓每次的購物更愉快、更順利。Daily Meal報導，自由撰稿人梅里爾（Eva Merrill）是Trader Joe's的長年忠實顧客，她從自己多年的購物經驗及員工和其他顧客的建議，整理出十項在Trader Joe's的購物小技巧。

1. 索取試吃

Trader Joe's每間分店都有專門的試吃櫃台，顧客可以試吃多種商品，如果想嘗試的食品沒有提供試吃，可以請店員提供，而是否提供由員工自行決定，不過梅里爾說她每次禮貌地詢問都會成功。Trader Joe’s的試吃政策是店家鼓勵顧客嘗試和享受其不斷增加的產品的眾多方式之一，確保顧客每次能在店內找到新的心儀商品。

2. 盡早購買季節性商品

Trader Joe's以其種類眾多的季節性和限量版商品而聞名，每隔幾個月，他們就會推出凸顯當季食材的一系列新品和人氣回歸商品，由於這些商品頗受顧客喜愛，因此建議一上架就趕快搶購，因為Trader Joe's的季節性商品每年很快就售罄，而很多限量版商品都只有少量生產，因此賣完就沒了。如果想知道某個商品是否還有貨，建議直接打電話問，因為Trader Joe's不會在網頁上更新產品的庫存數量。

3. 非尖峰時間採購

由於Trader Joe's很受歡迎，店內時常人山人海，擁擠的購物環境難免讓人煩躁，因此建議非尖峰時間去採買。不過非尖峰時間很難精準預測，不過平日店裡剛開和打烊前的幾個小時通常人比較少。

一般來說，中午、下班時間和周末全天是人最多的時段。有網友在Reddit貼文表示，上午11點至下午1點的午餐時段比下午4點至6點的晚餐時段還要多人，所以她常避開午餐時段去Trader Joe's。

4. 關注電子報和網路論壇

Trader Joe's不斷推出新產品，為了確保不漏接任何新品和回歸商品的訊息，建議了解Trader Joe's最新的商品傳單Fearless Flyer，這份刊物免費，實體和電子版皆有，上面內容從季節性佳節購物指南到新品介紹，還有填字遊戲。

加入網路上Trader Joe's的粉絲社團也是一個方法，很多人會在裡面分享推薦好物、商品評價和新品到貨等實用資訊。

5. 不要錯過冷凍食品區

梅里爾說，即便再如何不愛冷凍食品，都要給Trader Joe's的冷凍食品一個機會，因為那裡藏著店內最棒的部分商品，從美味甜點到人氣菜色如橙汁雞，冷凍食品區有琳瑯滿目又價格實惠的主菜、配菜和點心，她個人則推薦冷凍的印度菜和泰國 菜。

6. 詢問補貨日

Trader Joe's的人氣和限量商品銷售速度飛快，可能才上架幾個小時就賣光了，不只食品類這樣，有些商品如迷你帆布托特包也會引發搶購人潮。如果有想嘗試的商品在購買前就賣光了，最好的方法就是詢問店員可否告知補貨日期，雖然他們不一定能幫上忙，但這是最有可能知道答案的方法。

7. 善用店家的退換貨政策

Trader Joe's的退換貨政策很彈性又給人方便，如果想要退貨，他們通常會同意並退款，從產品品質問題到個人口味偏好等各種理由都可以，這樣的政策讓購買新品變得輕鬆無負擔，也因為Trader Joe's的產品幾乎都是自有品牌，所以沒有收據也能退貨。

8. 別錯過喜歡的花

梅里爾說，她強烈推薦Trader Joe's的花卉區，那裡有各種鮮切花和盆栽植物，無論是要自己栽種還是送人，Trader Joe's都能提供最好最美的選擇，販售的花的品種也會隨著季節更換。

9. 留意絨毛玩偶出沒的位置

帶著小小孩購物令很多家長感到頭痛，而Trader Joe's致力於將店面打造成兒童友善的環境，除了迷你手推車之外，他們還有「尋找玩偶」的小遊戲。每間分店的部分貨架上會藏有給小孩找地絨毛玩偶，通常是鸚鵡、螃蟹或鴨子，小朋友找到後在結帳時告知店員就能得到一個特別獎品，這個遊戲行之有年，玩偶的位置會定期更換，希望能提高顧客的小孩對購物的興趣。

10. 和店員聊聊天

Trader Joe's的店員對店內眾多商品瞭如指掌，能提供對食譜 有建設性的建議，還有精準的產品推薦，可以試著和貨架旁或收銀台的員工攀談，了解他們最喜歡的的店內商品是什麼。

多年來，Trader Joe's的員工以熱情友善的服務聞名，自1967年開幕以來，Trader Joe's也致力於確保員工非常了解產品和對顧客友善，這也已成為Trader Joe's的基石，這也是Trader Joe's累積一大票死忠支持者的原因之一。