周日入大雪...命理師讚屬虎強運 點名2生肖不同命

記者賴香珊／南投即時報導
節氣「大雪」示意圖。（本報資料照）
12月7日是節氣「大雪」，命理師柯柏成表示，7日上午5時4分20秒交節氣，按農業習俗是寒冬，應做好禦寒準備，屬虎的人可望運勢大開；生肖馬走桃花運，慎防爛桃花；屬羊的要注意身體健康，小心疫病，且腸胃較弱，當心飲食。

柯柏成指出，今年大雪在陽曆12月7日上午5時4分20秒交節氣，陰曆10月十八，古代農業習俗所謂「早大雪，凍死牛；晚大雪，穿單衣」，若大雪在農曆11月為晚大雪，將是暖冬；若在農曆10月會特別冷，因此今年應做好禦寒準備。

古代也將大雪分為三候，「一候鵑鷗不嗚；二候虎始交；三候荔挺出。」第二候尤為特別，一般生物都是在春天之後才開始求偶，但老虎為純陽之體，反而在寒冷的氣候中求偶，老虎正好也從大雪節氣前後開始出沒，尤其要交配會更兇殘。

柯柏成也點名虎、馬、羊3生肖，他說，屬虎的事業和貴人運大幅提升，將展現出非凡領導力與決策力，贏得他人信賴，能趁機擴展社交圈，為來年儲備更多資源與人脈；小有偏財運，感覺福至心靈、心情不錯，可小買幾張樂透彩票試手氣。

生肖馬容易有桃花運異性緣，未婚可把握這段時間參加聚會擴大交友圈，但桃花好壞看個人心態，抱著玩玩心態一定是爛桃花；生肖羊要注意身體健康，流感、新冠等易找上門，外出口罩戴好，且腸胃較弱，飲食當心，勿補過頭或暴飲暴食。

他也提到，紅樓夢第49至50回談及冬季大雪到年前的準備，不妨體驗大戶人家必備的「白雪紅梅」開運法，在大雪這天來杯熱騰騰的紅棗枸杞茶或洛神花茶，為進補吃了太多腥羶魚肉解膩，這種以飲食對應時節的食補養生也是種開運模式。

流感 暖冬

