這種朋友要深交 3星座「同理心爆發」犧牲自己也要伸援

3星座善解人意、樂於分憂。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Liza Summer）

隨著年末將近，各地助人公益活動頻頻出現，現代社會因為忙碌而愈發冷漠，卻更顯得慈悲與善意的重要性。有些人天生深具同理心，面對他人的苦難憂傷會不由自主地同情、甚至陪著落淚，尤其看到朋友遇到煩惱時，也會比關心自己更在意對方的處境。日本媒體「占TV」解析最具同情心的3星座排行，他們善解人意、樂於分憂，甚至把對方的需求更較自己優先。

第3名：天蠍座

天蠍座平時不輕易向他人敞開心房，但一旦認定了某個人，就會完全投入。若對方遭遇悲慘或困難，天蠍座會真心感同身受，把對方的痛苦視為自己的痛。他們不是對所有人都展現同情，而是對少數重要的人抱持強烈的連結，因此憐憫之情也格外深沉。

第2名：巨蟹座

巨蟹座天性溫柔熱心，極具同理心，只要看到有人有難，就很難袖手旁觀。尤其是家人或親近的人，只要察覺到他們受苦，巨蟹座便會立即伸出援手。儘管情緒起伏較大，但對身邊重要的人，他們總是本能地想保護、想分擔，關懷來得又深又真。

第1名：雙魚座

在12星座中，最富同理心的非雙魚座莫屬。他們天生溫柔敏感，無論喜悅或悲傷，都能像自身經歷般深刻地感受他人的情緒。當眼前的人情緒低落或處境艱難時，雙魚座絕對無法忽視，甚至會有「不幫忙不行」的強烈衝動。他們常常不惜犧牲自己的時間與精力，只為讓對方好過一些。