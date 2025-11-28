專家分享旅宿常見錯誤 他用一招拿到比訂房網更便宜價格

旅遊專家分享遊客訂飯店時常犯的錯誤，例如沒有考慮飯店地理位置，也建議不要用第三方平台訂房。飯店房間示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Sasha Kaunas）

規劃旅行時，班機的選擇可能不多，但飯店旅館的選擇可能令人眼花撩亂，無論是海邊、旅遊景點還是城市鄉村都有各式各樣的旅宿可供選擇，從平價旅舍、精品酒店到豪華渡假村，讓人陷入選擇障礙，因為選擇住宿時有很多因素要考量，住宿也是旅遊行程中重要的一環，甚至可能決定這趟旅行的好壞。哈芬登郵報（HuffPost）報導採訪多位旅行社代辦員，他們分享人們訂飯店時常犯的錯誤，以及他們為何避免犯同樣錯誤。

1. 不選不可退訂的房間

旅行社Milk + Honey Travels的執行長格倫（Brianna Glenn）說，除非她對自己的行程安排有百分之百的信心，否則她絕對不會選不可退訂的房價 ，因為彈性在旅行中很重要，計劃可能隨時改變，她會選可退訂或價格有彈性的房型，即便那樣比較貴，避免若行程需要調整時損失錢財。

即便你下定決心也盡每一分努力要緊跟著旅行計劃走，仍可能遇到意料外的班機延遲或取消，讓你無法順利抵達預訂的飯店，因此若選擇可免費退訂或能退一部分款項的飯店，臨時更改時才能拿回全部或一部分的錢。

Fora旅行社顧問馬戈利斯（Ronit Margolis）說，她訂房前一定會詳閱取消政策，她喜歡有彈性，特別是旅行日期是有可能更改，如果飯店有很嚴格的不可取消政策，她就會買旅遊保險。

2. 和飯店裡的人聊聊

Culture Traveler的創辦人喬治（Kareem George）說，他會和飯店裡的人交談，這能預防一些不愉快的意外發生，例如發現某些設施不能用、飯店某區域在施工或是有大型團體客入住，出發前致電飯店也能知道入住期間是否有特別活動，也可以詢問是否能免費升等。

3. 下訂後仍關注房價變化

佛州旅行社Otsy的創辦人德盧卡（Michael DeLucca）說，訂房後不代表就結束了，他會訂可免費取消的房間，接著每周確認房價，或用價格追蹤工具如Pruvo，當價格下降時會主動通知使用者，因此他若收到通知，就會免費取消並重新下訂，可省下10至30%的費用。

4. 飯店地理位置、地點納入考量

旅行社Jonathan’s Travels的創辦人奧爾德（Jonathan Alder）說，他從來不會為了省錢而訂地點很糟糕的飯店，地點一定是首要考量，能決定這次旅程是完美還是糟糕，飯店和計畫要去的餐廳距離有多遠、附近是否有大眾運輸和想深度探索的景點，都要想一想。

5. 下訂前先看評論

住客給飯店的評論通常都包含有用的訊息，例如服務水準等，但要記得做全面的分析才能得到全貌，對某些批評要持保留態度。Fora的旅遊顧問韋勒特（Caroline Weilert）說，對於極好或太負面的評價不要全信，因為通常人們花時間寫評價就是為了留下極端的評論，她都會忽略，只有持平客觀的評論才能提供最有價值的訊息。

6. 飯店提供的照片僅供參考

馬戈利斯說，飯店提供的照片只能參考，因為可能沒有更新或有誤導性，她會看其他房客拍的照片，更能掌握房間實際大小、乾淨程度和整體狀況，在這個網路發達的時代，簡單搜尋就能找到很多過往住客拍的照片。

7. 不選最便宜的房型

Fora旅遊顧問伊斯梅爾（Amna Ismail ）說，除非她看過房間的大小和設備，否則她不會訂最便宜的房型，有時候多付一點錢住等級較好的房間可以讓住宿經驗好很多，還可能獲得額外好處，讓住宿CP值變高。

較低的價格意謂無法睡到保證的床型，可能打開房間發現只有一張加大雙人床，若是帶著孩子的家庭不能這樣豪賭。Chase Travel的住宿部負責人沙阿（Rena Shah）說，付較少的費用讓飯店可以將你放在任何一間空房，除非是獨遊，否則她都會建議下訂前先確認床型。

8. 不根據星級選擇飯店

格倫說，不要只依據星級訂飯店，因為那無法真實反映旅客的住宿經驗，五星級飯店未必符合個人對住宿的偏好，星級在不同國家也代表不同意義，她訂飯店時會考慮的是氛圍、地點和設備。

9. 不使用第三方平台訂房

Fora旅遊顧問潘查爾（Chirag Panchal）說，他從不使用第三方平台訂房，最糟糕的事莫過於到了飯店才發現超賣，而通常最先取消的就是透過第三方平台的訂房，第三方平台訂的房也無法享有額外福利和累積點數，因此雖然價錢稍微便宜，但不能使用額外設施也抵消了那些省下的錢。

德盧卡說，但這並不代表就不能使用第三方平台來取得優勢，他說他會查閱熱門第三方訂房網的價錢，但不會下訂，一旦用無痕模式瀏覽發現最便宜的價格後，他直接打給飯店，通常飯店為了避免支付佣金和抓住客人，會願意提供和訂房網一樣甚至更便宜的價格。

10. 避免在旅遊旺季出遊

Fora旅遊顧問馬里尼（Angela Marini）說，聖誕節 至新年這段時間是一年中的旺季和最貴的時段之一，從機票 到飯店都價格昂貴，但旅客花大錢卻得到較少，她說她都選擇旺季和淡季中間的「平季」（shoulder season）出遊，通常是房價、人潮和天氣最佳的時候。

11. 追求優惠房價

潘查爾說，他從來不訂沒有優惠的價格，他身為旅遊顧問，是全球大多數豪華飯店的合作夥伴，他都用合作方的優惠價格預訂，就不會錯過潛在升等、免費早餐、提前入住和延後退房及使用獨家設施的好處，若旅客不透過和飯店合作的旅行社訂房，就是白白損失金錢。

奧爾德同意潘查爾的說法，他說他絕不會不透過旅行社代辦員訂房，這樣可以得到更好的服務又不用多花錢，旅行社也更了解最適合你行程的飯店和目的地。