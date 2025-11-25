以為健康其實含糖比甜甜圈還多？1點心吃多恐害你胖

我的頻道

點心棒示意圖，非新聞中提及產品。(取材自Unsplash @Benjamin Cheng)
點心棒示意圖，非新聞中提及產品。(取材自Unsplash @Benjamin Cheng)

英國一項最新調查警告，市面上以健康為賣點的燕麥、堅果與水果點心棒，部分單份含糖量竟高達26克以上，比Krispy Kreme原味甜甜圈還高，甚至相當於接近7茶匙糖，引發對兒童與民眾健康風險的廣泛關注。英國國民保健署（NHS）建議成人每日游離糖攝取上限為30克，但調查發現多數產品仍造成過量攝入，可能導致肥胖、蛀牙及長期慢性疾病問題。

據每日郵報Daily Mail報導，該調查針對458款零食棒進行營養成分分析，發現超過三分之一依照英國現行交通燈標示系統屬於高糖，而若依照更嚴格的智利警示標準，高達68%會被列為需貼警示標籤。此外，調查指出超過半數產品同時含有高飽和脂肪，而在標榜「高纖維」「含纖維來源」的產品中，也有近三分之一被判定為高糖，顯示健康形象與實際營養表現存在落差。

倫敦瑪麗皇后大學公共營養學講師暨研究主管Kawther Hashem博士批評，許多家長與年輕消費者在誤導性宣傳下，以為這些產品健康，但事實卻常含過量糖與熱量，呼籲政府強制清晰正面標示、提高糖含量閾值、對不健康食品徵收額外稅項，並設定更積極的健康食品銷售目標。同團體營養師Nourhan Barakat亦表示，「天然成分」「高纖維」「高蛋白」等行銷字眼可能具有誤導性，許多產品依然含高糖與高飽和脂肪，平均一份就接近兒童每日建議糖攝取量三分之一，可能造成長期健康風險。

調查列舉多項含糖量突出的產品，例如Marks and Spencer黑巧克力棗子棒每份含糖26.5克，而Krispy Kreme甜甜圈僅含12克；Nakd系列焦糖鹽味及藍莓瑪芬口味零食棒均含17克；家樂氏Rice Krispies焦糖巧克力零食棒每份含14克；宣稱高蛋白的Deliciously Ella烤花生蛋白球含糖16克，Nakd花生醬蛋白棒則含13克。不過亦有例外，例如Grenade黑巧克力薄荷口味每份僅0.4克。調查同時指出，部分糖分可能源自天然水果與堅果，但仍需納入整體攝取考量。

英國政府建議零食與含糖飲料熱量不應超過每日總熱量20%，但調查中32%產品超過標準，其中熱量最高的「Chia Charge海鹽奇亞籽燕麥棒」達378大卡，其香蕉口味則為357大卡。該團體呼籲政府強制前標標示，採用一致且明確的顏色或警示標章，限制健康宣稱僅適用於真正低糖、低鹽、低飽和脂肪的產品，同時對高糖高鹽食品課徵目標稅費，以推動消費者選擇更健康食物。英國整體熱量攝取不斷超標，導致肥胖、第二型糖尿病心血管疾病、部分癌症及兒童蛀牙住院比例增加，4至18歲兒童游離糖攝取量更接近建議上限兩倍。

