我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股續漲 市場重新加碼對Fed下月降息的押注 AI股出現兩樣情

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

避開雨天 修剪樹木最佳季節和時機一次看

世界新聞網／輯
避免在下雨時或雨後立刻修剪植物，會讓修剪處較慢癒合，易受病蟲害侵襲。修剪植物示意圖。（取材自unsplash.com@Margarita Shtyfura ）
避免在下雨時或雨後立刻修剪植物，會讓修剪處較慢癒合，易受病蟲害侵襲。修剪植物示意圖。（取材自unsplash.com@Margarita Shtyfura ）

修剪花木能讓植物長得更健康，外觀也更好看，但若選擇在雨後修剪恐適得其反。雨後不適合修剪樹木，因為許多植物被修剪後會分泌樹脂來癒合傷口，樹脂需要時間蒸發硬化，而雨後空氣中的水氣會減緩蒸發過程，使植物易受感染，因此除非是要移除枯枝、病枝或受損的枝條，否則都建議在晴天時修剪。

House Digest報導，無論是要修剪灌木還是樹木，時間是春夏還是秋冬，雨停後最好等到過48小時再修剪，因為修剪會讓植物內部的組織暴露在外，讓它們容易受病蟲害侵襲，像長青樹這樣的植物會分泌樹脂，樹脂硬化後在傷口上形成痂，這和人類傷口結痂一樣，需要時間讓樹脂透過蒸發來硬化，但雨後空氣中的水分會讓蒸發過程變慢，讓植物易受感染。

此外，蝸牛和蛞蝓喜歡潮濕的環境，很可能會在下過雨後順著植物爬到修剪傷口處；雨水、積水和蒸發到空氣中的水分促使樹上長出苔蘚，容易孳生細菌、發霉或其他真菌病並散逸到空氣中，可能降落在植物修剪過的傷口上。

不過，這並不代表可以在極為乾燥的時候修剪樹木，也要避免在乾旱時修剪植物，這樣會讓已經缺水的植物要耗費更多能量來修補傷口。

美國不同地區的容易下雨的季節不同，因此各地適合和不適合修剪植物的時間也不同。總的來說，東部大部分的地區平均降雨量最多的季節落在夏天，西岸則集中在冬天，山區和中北部大平原區的草原州則較為穩定。

但不管是住在哪一州，秋天較短的日照和涼爽的天氣，是害蟲侵襲植物傷口的絕佳時機。植物在秋季結束生長，用於自我修復的樹脂也會減少分泌，這些樹脂通常含有抗生素來對抗疾病。夏季時，陰天和濕度高代表雨水需要更多蒸發時間，而冬季若下雪，被雪覆蓋的枝條容易受霜凍，讓情況變得更糟。

總而言之，一年之中最適合修剪樹木和灌木的時間需視植物種類而定。秋季是修剪會在春季生長的新枝上開花的灌木最佳時間點，相對的，在前一年的舊枝條上開花的灌木，應該在晚春或夏季花期結束時修剪。

落葉植物應該在開始掉葉子及進入休眠期時修剪，適合的時機是冬季和早春，常綠植物和灌木建議在休眠期結束，要準備萌發新芽的早春修剪。

最後建議無論是哪種植物、在哪一個季節修剪，都要使用鋒利、乾淨的修剪工具，並且在晴天進行。

園藝

上一則

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

延伸閱讀

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
廚房很乾淨卻一直散發異味？可能是這些食物惹禍

廚房很乾淨卻一直散發異味？可能是這些食物惹禍
乾燥劑別急著丟 書迷分享1用法能延長藏書壽命

乾燥劑別急著丟 書迷分享1用法能延長藏書壽命
廚師教如何烤出「最多汁」感恩節火雞 怕焦可覆蓋1物

廚師教如何烤出「最多汁」感恩節火雞 怕焦可覆蓋1物

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

2025-11-19 17:05
有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
示意圖。（取自123RF）

3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

2025-11-18 14:00
天氣轉冷，4生肖運勢反升溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

2025-11-18 22:05
三個天生福氣滿滿的星座女，年輕時或許不顯眼，但越老越耀眼，長壽、孝順、富貴全都到手。(圖／123RF)

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

2025-11-17 21:36

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
2025年底3黑馬生肖大逆襲 他從職場低谷到年終獎金翻倍

2025年底3黑馬生肖大逆襲 他從職場低谷到年終獎金翻倍
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康