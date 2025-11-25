避開雨天 修剪樹木最佳季節和時機一次看

避免在下雨時或雨後立刻修剪植物，會讓修剪處較慢癒合，易受病蟲害侵襲。修剪植物示意圖。（取材自unsplash.com@Margarita Shtyfura ）

修剪花木能讓植物長得更健康，外觀也更好看，但若選擇在雨後修剪恐適得其反。雨後不適合修剪樹木，因為許多植物被修剪後會分泌樹脂來癒合傷口，樹脂需要時間蒸發硬化，而雨後空氣中的水氣會減緩蒸發過程，使植物易受感染，因此除非是要移除枯枝、病枝或受損的枝條，否則都建議在晴天時修剪。

House Digest報導，無論是要修剪灌木還是樹木，時間是春夏還是秋冬，雨停後最好等到過48小時再修剪，因為修剪會讓植物內部的組織暴露在外，讓它們容易受病蟲害侵襲，像長青樹這樣的植物會分泌樹脂，樹脂硬化後在傷口上形成痂，這和人類傷口結痂一樣，需要時間讓樹脂透過蒸發來硬化，但雨後空氣中的水分會讓蒸發過程變慢，讓植物易受感染。

此外，蝸牛和蛞蝓喜歡潮濕的環境，很可能會在下過雨後順著植物爬到修剪傷口處；雨水、積水和蒸發到空氣中的水分促使樹上長出苔蘚，容易孳生細菌、發霉或其他真菌病並散逸到空氣中，可能降落在植物修剪過的傷口上。

不過，這並不代表可以在極為乾燥的時候修剪樹木，也要避免在乾旱時修剪植物，這樣會讓已經缺水的植物要耗費更多能量來修補傷口。

美國不同地區的容易下雨的季節不同，因此各地適合和不適合修剪植物的時間也不同。總的來說，東部大部分的地區平均降雨量最多的季節落在夏天，西岸則集中在冬天，山區和中北部大平原區的草原州則較為穩定。

但不管是住在哪一州，秋天較短的日照和涼爽的天氣，是害蟲侵襲植物傷口的絕佳時機。植物在秋季結束生長，用於自我修復的樹脂也會減少分泌，這些樹脂通常含有抗生素來對抗疾病。夏季時，陰天和濕度高代表雨水需要更多蒸發時間，而冬季若下雪，被雪覆蓋的枝條容易受霜凍，讓情況變得更糟。

總而言之，一年之中最適合修剪樹木和灌木的時間需視植物種類而定。秋季是修剪會在春季生長的新枝上開花的灌木最佳時間點，相對的，在前一年的舊枝條上開花的灌木，應該在晚春或夏季花期結束時修剪。

落葉植物應該在開始掉葉子及進入休眠期時修剪，適合的時機是冬季和早春，常綠植物和灌木建議在休眠期結束，要準備萌發新芽的早春修剪。

最後建議無論是哪種植物、在哪一個季節修剪，都要使用鋒利、乾淨的修剪工具，並且在晴天進行。