我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習熱線／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

10天前才過91歲生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝

50歲女小病遵醫囑後「頭痛到快死掉」 七度求診才知道原因

世界新聞網／輯
50歲婦人就醫後因為服用環丙沙星抗生素治療，劇烈頭痛且身體不適5個月，最終才發現是對藥物過敏。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dmitry Demidov）
50歲婦人就醫後因為服用環丙沙星抗生素治療，劇烈頭痛且身體不適5個月，最終才發現是對藥物過敏。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dmitry Demidov）

一名住在英國里茲，50歲且育有兩名孩子的母親維多莉亞・阿博托拉比（Victoria Abotorabi）因耳部感染就醫後，出現長達5個月的劇烈頭痛、心悸、麻木、肌肉痙攣等全身症狀，甚至痛到誤以為自己即將死亡。直到七度求診急診室後，醫生詢問用藥史，才確定她是對氟喹諾酮類抗生素 （Fluoroquinolone）產生罕見不良反應，如今她則呼籲民眾盡量避免服用此藥物。

據每日郵報Daily Mail報導，阿博托拉比今年6月因耳部鈍痛就醫，家庭醫師開立為期三周的環丙沙星處方，她當時並不知道藥物可能帶來其他副作用。服藥5天後她即開始夜間心悸與手部麻木，但醫生認為該症狀與耳部感染相關後，她便繼續服藥，一周後即開始出現劇烈頭痛。接下來五個月中，她歷經身體抽動、肌肉痙攣、消化系統功能紊亂、體重大幅下降、臉部神經疼痛、頸部疼痛、意識混亂與皮膚出疹等症狀。

直到11月第七次求診時，醫護人員詢問她過去半年服用過哪些藥物，才終於判定她是出現氟喹諾酮類抗生素的不良反應；根據英國國家醫療服務系統（NHS），此類抗生素雖常用於治療細菌感染，但極罕見情況下可能引發關節、肌肉與神經系統相關的長期或永久副作用。阿博托拉比表示，事發前她過的是健康正常生活，每周規律健身，也未曾有醫療問題，僅因耳部鈍痛就醫才接受該藥物治療。

在花費6000英鎊（約7850美元）看私人醫生後，她終於確診藥物過敏，並表示目前仍留有慢性疼痛，沒有既定治療方式，只能依靠身體自行恢復。她說，若早知道可能後果，絕不會服用該藥物，並認為環丙沙星不應作為第一線處方，而應在其他治療方式無效後再考慮。她坦言曾對醫療體系抱持絕對信任，但如今感到失望，指稱這種藥物「不值得冒風險，也不值得承擔長期傷害」。

關節

上一則

OpenAI推ChatGPT購物工具 幫你量身推薦產品過濾業配文

延伸閱讀

「不用禁止吃這吃那」 肥胖症醫師推薦減重最佳飲食法

「不用禁止吃這吃那」 肥胖症醫師推薦減重最佳飲食法
46歲胖男多次減肥「屢戰屢敗」 靠這運動成功甩掉140磅

46歲胖男多次減肥「屢戰屢敗」 靠這運動成功甩掉140磅
避免染病 醫師建議搭機起飛前必做兩件事

避免染病 醫師建議搭機起飛前必做兩件事
優格加這常見食物 更美味還能延長益生菌存活

優格加這常見食物 更美味還能延長益生菌存活

熱門新聞

家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

2025-11-19 17:05
示意圖。（取自123RF）

3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

2025-11-18 14:00
三個天生福氣滿滿的星座女，年輕時或許不顯眼，但越老越耀眼，長壽、孝順、富貴全都到手。(圖／123RF)

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

2025-11-17 21:36
天氣轉冷，4生肖運勢反升溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

2025-11-18 22:05
對於家中排水孔發生堵塞，專家提醒「小蘇打+白醋」的方法並非總是有效。示意圖。（取材自Pexels＠Annushka Ahuja）

水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥

2025-11-17 01:10

超人氣

更多 >
3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆
來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病