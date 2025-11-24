50歲女小病遵醫囑後「頭痛到快死掉」 七度求診才知道原因

50歲婦人就醫後因為服用環丙沙星抗生素治療，劇烈頭痛且身體不適5個月，最終才發現是對藥物過敏。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Dmitry Demidov）

一名住在英國里茲，50歲且育有兩名孩子的母親維多莉亞・阿博托拉比（Victoria Abotorabi）因耳部感染就醫後，出現長達5個月的劇烈頭痛、心悸、麻木、肌肉痙攣等全身症狀，甚至痛到誤以為自己即將死亡。直到七度求診急診室後，醫生詢問用藥史，才確定她是對氟喹諾酮類抗生素 （Fluoroquinolone）產生罕見不良反應，如今她則呼籲民眾盡量避免服用此藥物。

據每日郵報Daily Mail報導，阿博托拉比今年6月因耳部鈍痛就醫，家庭醫師開立為期三周的環丙沙星處方，她當時並不知道藥物可能帶來其他副作用。服藥5天後她即開始夜間心悸與手部麻木，但醫生認為該症狀與耳部感染相關後，她便繼續服藥，一周後即開始出現劇烈頭痛。接下來五個月中，她歷經身體抽動、肌肉痙攣、消化系統功能紊亂、體重大幅下降、臉部神經疼痛、頸部疼痛、意識混亂與皮膚出疹等症狀。

直到11月第七次求診時，醫護人員詢問她過去半年服用過哪些藥物，才終於判定她是出現氟喹諾酮類抗生素的不良反應；根據英國國家醫療服務系統（NHS），此類抗生素雖常用於治療細菌感染，但極罕見情況下可能引發關節 、肌肉與神經系統相關的長期或永久副作用。阿博托拉比表示，事發前她過的是健康正常生活，每周規律健身，也未曾有醫療問題，僅因耳部鈍痛就醫才接受該藥物治療。

在花費6000英鎊（約7850美元）看私人醫生後，她終於確診藥物過敏，並表示目前仍留有慢性疼痛，沒有既定治療方式，只能依靠身體自行恢復。她說，若早知道可能後果，絕不會服用該藥物，並認為環丙沙星不應作為第一線處方，而應在其他治療方式無效後再考慮。她坦言曾對醫療體系抱持絕對信任，但如今感到失望，指稱這種藥物「不值得冒風險，也不值得承擔長期傷害」。