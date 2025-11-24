練肌肉不只好看 研究顯示還有這個超棒好處

研究顯示，肌肉量較高的人大腦老化速度通常較慢。（聯合報系資料庫）

科學家發現，肌肉量較高的人大腦老化速度通常較慢，凸顯使用減重 藥可能導致肌肉及脂肪同時減少的缺點。

根據一項24日公布的研究，儘管腹部深層脂肪減少也有助於保持大腦年輕，維持肌肉量似乎才是大腦健康的關鍵。這項研究的資深作者、美國密蘇里州 華盛頓大學醫學院放射學及神經學副教授拉吉（Cyrus Raji）說：「根據我們的研究成果，就大腦老化及大腦健康而言，減少脂肪─特別是內臟脂肪─並維持肌肉量的效益最高。」

科學家一共研究1,164名健康人士，這些人平均年齡略高於55歲。研究發現肌肉量較高受試者大腦年齡較低，內臟脂肪相對於肌肉比率較低的人也是如此；這項研究尚未接受同儕審查。

開發Ozempic、Wegovy和Mounjaro等GLP-1藥物的初衷是對抗糖尿病 ，但這類藥物如今已被數百萬人視為大幅降低體重的有效工具。許多使用者回報肌肉與脂肪雙雙減少，研究也顯示瘦體組織（LBM）可能占總減少體重15至40%。

英國艾塞克斯大學生理學及營養學講師亨利‧鍾（音譯）表示，這項研究與其他研究呼應，其他研究也顯示肌肉量增加與新陳代謝健康提升、發炎減少及身體老化情況改善有關。亨利‧鍾說：「這項特殊研究顯然已強化對GLP-1療法持謹慎態度的理由。」