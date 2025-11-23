糞便黏馬桶沖不掉？觀察「便便3型態」這情況代表急症

若你方便完後，發現糞便黏在馬桶上，可能代表飲食脂肪多。示意圖。（圖／123RF）

你可能不會把糞便當成藝術品或書籍來欣賞，但每次「方便」後，馬桶裡的排泄物其實都在透露身體的故事。例如，糞便若常黏在馬桶壁上，可能意味著你攝取的脂肪偏高，需要調整飲食。

對於民眾擔憂自己的糞便及身體狀況，Huffpost整理了兩種導致糞便黏稠的情況，並解釋一種出現「紅色糞便」時可能代表的健康意涵，以及應對方式。

糞便黏在馬桶上、外觀正常

恐慌指數：低

胃腸科醫師卡普拉（Khapra）表示，若糞便只是黏住馬桶、外觀仍屬正常，多數情況下不需過度驚慌。但另一位醫師康納（Connor）說，這也可能代表飲食中脂肪偏高，出現所謂的「脂肪便」，與身體吸收脂肪不良有關，甚至可能是乳糜瀉、胰臟發炎等疾病的訊號，或與影響脂肪吸收的藥物有關。

如何處理：

醫師建議，民眾可先調整飲食，例如增加水果、蔬菜、全穀類等纖維，並減少高脂、超加工食品，也要保持足夠水分，並觀察一周變化。

糞便黏馬桶且呈黑色、像焦油

恐慌指數：中（若持續）

若糞便又黏又黑、外觀像焦油，雖然可能與補充鐵劑或服用胃藥 「Pepto-Bismol」有關，但醫師提醒，若並未服用相關藥物，則需提高警覺。專家指出，這類糞便在醫學上稱作「黑便」（melena），可能來自上消化道或小腸出血，例如胃潰瘍。若糞便同時呈油狀或黏液狀，且症狀持續數週，尤其伴隨身體不適，更需盡早就醫。

如何處理：

若有在服用鐵劑或 Pepto-Bismol，可先觀察排便變化。若沒有用藥，糞便仍持續黑且黏，應儘快尋求專業診斷。

糞便呈紅色（無論是否有黏附）

恐慌指數：需要與醫師討論

醫師克拉克（Clarke） 表示，紅色糞便的來源可能單純是飲食，包括紅肉、番茄、甜菜、紅色甘草，甚至菠菜（因含鐵量高亦可能造成顏色變化）。因此出現紅便時，應先回想近期飲食，這種狀況可能無傷大雅。

然而，若糞便呈現「液態紅色」，甚至更像血而非糞便，或伴隨腹痛、無力、心跳加快、頭暈，甚至嘔吐出血性物質，則可能屬急症，需立即就醫。

如何處理：

若懷疑與飲食相關，可先調整飲食並觀察約一週。若仍持續呈紅色，或症狀明顯，醫師建議不要延遲就醫。

醫師最後補充，理想的糞便應該是「光滑、呈香腸狀、容易排出」，不應長期出現黑色、紅色、油狀、黏液狀或經常黏附在馬桶上的情況。

TVBS新聞網