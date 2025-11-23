廚房很乾淨卻一直散發異味？可能是這些食物惹禍

有些食物氣味刺鼻，放在廚房可能會讓空間散發異味。發酵食物示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Anshu A）

走進廚房總是希望氣味清新，多數時候只要妥善清理並確保垃圾桶沒有臭味，就能避免廚房異味飄散；不過有時就算徹底打掃，廚房還是會有揮之不去的氣味，這可能和特定食物有關。大部分食物味道很吸引人，但有些食物本身氣味刺鼻，不知不覺就會讓廚房臭氣沖天。Daily Meal報導列出10種會讓廚房飄散異味的食物，有些可能讓人吃驚。

1. 白花椰菜

白花椰菜料理多元又方便，但因為散發類似臭屁的難聞味道而惡名昭彰，水煮越久就會散發越強烈的氣味，原因是白花椰菜富含硫化合物。由於白花椰菜容易煮過頭，烹煮時又很難壓制氣味，所以異味很快就會飄散到整個廚房。比較老或不新鮮的花椰菜味道更重。

想吃花椰菜可改成蒸花椰菜的花部，讓氣味不會太強烈；或是水煮時加牛奶 或檸檬角掩蓋味道，不論何種煮法，切記煮到變軟即可，而不要過於爛糊。

2. 魚

很多人都知道魚的味道強烈，而且海水魚味道比淡水魚更重，主因是魚肉裡的氧化三甲胺（TMAO）烹煮過程會轉換成三甲胺（TMA）；如果魚已經在店裡擺放一段時間而不新鮮，腥味也比較重。

有些人可能認為改買淡水魚就不會讓廚房產生異味，雖然淡水魚的味道沒那麼強烈，但還是會帶有泥土腥味。好消息是，將魚包在烘焙紙內烹煮或是煮之前泡過牛奶、擠上檸檬汁就能避免腥味飄散，料理過程也要記得開窗保持通風。

3. 特定種類的起司

有些起司，尤其是陳年種類，通常帶有非常刺鼻的味道，而且有些起司外皮以各種液體沖洗過，例如用鹽水沖洗的林堡起司（limburger cheese）、用梨子酒沖洗的臭主教起司（Stinking Bishop），也會讓起司味道很強烈。

如果想吃這些起司，又不希望廚房充滿臭味，最簡單的方法就是打開門窗通風，或者點香精蠟燭，最極端的狀況可以用熱水沖泡咖啡 ，並加入氣味強烈的香料，讓香味飄散廚房。

4. 榴槤

榴槤風味絕佳，但散發著難聞的腐臭味，一切開味道就會快速蔓延。根據2012年發表在農業與食品科學雜誌（Journal of Agricultural and Food Chemistry）的一項研究，榴槤所含的44種化合物讓這種水果氣味獨特。其中硫化氫與甲硫醇是產生腐臭味的元兇。一般的空氣清新劑沒有效果，但可以在廚房裡放一碗乾燥咖啡渣吸收異味，放木炭或小蘇打加水也能中和異味，讓人安心享受榴槤。

5. 水煮蛋

製作煎蛋捲或荷包蛋時，通常蛋不會有臭味，但水煮蛋卻容易散發一種強烈腥味，尤其是煮過頭的蛋，原因是其中的化學反應讓蛋產生硫化氫，讓廚房飄散臭味。解決方法只需要先在水裡加點醋再煮蛋，另外也要挑選新鮮的蛋，還有別煮過頭，撈出煮好的蛋可以馬上泡入冷水裡，避免蛋繼續煮。

6. 變質的食用油

品質好的食用油不會讓廚房充滿臭味，但重複煮到變質就會產生異味。如果已經用同一鍋油反覆炸點心，油的顏色變深、散發恐怖的氣味時，最好盡快倒掉。除了飄散臭味，變質油對身體健康也不好。假如食用油保存不當、曝曬在陽光下，也會很快產生異味。

如果空氣清新劑無法去除臭味，可以煮一鍋加醋的水中和味道，或是點香氛蠟燭並開窗通風，放些用過的茶包或乾燥咖啡渣也能吸收異味。

7. 抱子甘藍

抱子甘藍水煮過頭也會散發硫化氫而產生臭味，因此有些人完全不敢吃。其實可以改用烤或煎炒，味道就不會很重；或是在抱子甘藍外淋上油或香料、加入沙拉生吃都能降低異味。如果還是需要水煮，切記不要煮超過五分鐘，烹煮時打開窗戶，讓臭味可以散出。

8. 過熟水果

過熟的水果就算沒有壞掉，也會散發讓廚房變得惡臭的氣味，主要是乙醇、乙酸和丁酸等化合物導致。廚房裡如果有不少過熟而且開始腐壞的水果，最好盡快丟掉避免異味；若處理後仍有異味，就以常規的開窗和點香氛蠟燭方法排除。過熟但還沒有產生臭味的水果可以做成果醬物盡其用。

9. 洋蔥

洋蔥含有二丙亞碸（propyl sulfoxide），這種硫化物能讓手、餐具和廚房都充滿揮之不去的臭味。切洋蔥時想避免味道，可和其他味道強烈但好聞的食物一起切，烤麵包或煮撒滿香料的食物也能掩蓋洋蔥味。更簡單的做法是煮加了香料和香草以及柑橘類切片的水，或是點香氛蠟燭，記得在開始切洋蔥前先做這些事。

10. 特定種類的發酵食物

酸菜或泡菜等發酵食物可能讓廚房充滿難聞的味道，原因是發酵過程產生的硫化氫導致這種臭味，而食物本身其實沒有問題。還有其中特定脂肪酸聞起來類似體味和脹氣，但不需要因此不吃發酵食物，只要記得拿取食物時，打開門窗與空氣清淨機，之後離開廚房等待，氣味會自然散去。