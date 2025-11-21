川普現在就要俄烏和平 金融時報：美特使發最後通牒 幾乎沒得談

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
在這張烏克蘭總統府新聞處於20日拍攝並發布的照片​​顯示，烏克蘭總統澤倫斯基（左）在基輔會晤美國陸軍部長德里斯科（右）。法新社
在這張烏克蘭總統府新聞處於20日拍攝並發布的照片​​顯示，烏克蘭總統澤倫斯基（左）在基輔會晤美國陸軍部長德里斯科（右）。法新社

美國總統川普（右）制定的俄烏和平計畫被批一面倒向俄國總統普亭（左）。(路透)
美國總統川普（右）制定的俄烏和平計畫被批一面倒向俄國總統普亭（左）。(路透)

美國正向烏克蘭總統澤倫斯基施加巨大壓力，要求他在總統川普視為「合適」期限的27日感恩節簽署美俄兩國總統特使共同起草「28點和平計畫」。金融時報22日報導，川普政府已告知烏克蘭及歐洲官員，這個計畫幾乎沒有談判空間。

美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）21日晚間在美國駐烏克蘭臨時代表戴維斯（Julie Davis）位於基輔的官邸舉行的一場氣氛緊張會議中，向歐洲大使與西方官員表示，他「樂觀認為現在是和平時機」，但警告華府不會展現太多彈性。一名出席的歐洲資深官員透露，他說：「我們不是在談判細節」，並形容會議氣氛「令人作嘔」。

據在場歐洲官員透露，討論很快陷入僵局。一位大使轉述，戴維斯向與會者表示：「雖然我們盡力支持烏克蘭持續作戰，但也有其極限。」她還指出：「有強烈跡象顯示俄羅斯擁有堅實的工業基礎，烏克蘭最終不得不達成協議，只是時間問題。」

據出席人士轉述，德里斯科遲到，發言中多次夾雜粗口。他說：「我們需要把這X事做完。」並補充：「美國武裝部隊熱愛並支持烏克蘭，但美軍的誠實評估認為，烏克蘭的處境非常不利，現在是達成和平的最佳時機。」他指出，安全保證將是美國協議的一部分，相關內容會在接下來幾天與歐洲及烏克蘭領袖討論。

一名與會的歐洲資深官員表示，戴維斯與德里斯科堅持要求澤倫斯基在美國感恩節假期前簽署協議。根據一名西方資深官員提供的會議摘要，德里斯科說：「我們的和平窗口很窄，川普總統現在就想要和平。廚房裡的人越多，處理起來就越難。」

與會的歐盟大使與官員形容美方訊息「令人震驚」。美國使館發言人未回應詢問，但一名在場美國官員表示，會議「積極、坦率且尊重」。他說：「交流很好，德里斯科部長盡可能完整回答了時間允許的所有問題。」

不過，一名西方官員指出，與會外交官普遍認為，美國正利用澤倫斯基因國內腐敗醜聞而陷入的政治弱勢，試圖快速推動烏克蘭接受協議。雖部分歐盟大使將美國提案視為俄羅斯的戰略勝利，但戴維斯反駁指出，美國估計俄軍開戰以來折損100萬兵力並不構成勝利。

在會議接近尾聲時，歐盟大使主張，比起此時達成協議，更應加大對俄羅斯的壓力。美方則回應，目前的提案是烏克蘭能期望的最佳方案。另一名知情歐洲資深官員說：「結果證明，這比我們想像的還糟。」

烏克蘭 澤倫斯基 歐盟

