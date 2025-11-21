當季吃最好 這13種蔬果錯誤時間入手「難吃到生氣」

包括哈密瓜、草莓、番茄、菠菜等13種蔬果最好在當季食用，非當季時味道和口感都差很多。蔬果示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jacopo Maiarelli）

任何食物都是新鮮時最好吃，當我們咬下一口蔬菜水果時，總希望吃到香甜或多汁的蔬果，如果發現乾澀無味又難嚼，難免令人失望。有些蔬果一年四季都適合吃，隨時都風味十足，但有些在當季和非當季的口感風味都差很多。The Takeout報導，包括番茄、玉米、莓果 和西瓜 等13種蔬果都建議在非當季時避免購買。

1. 番茄

番茄當季和非當季的差別很明顯，番茄在自然成熟的過程會產生濃郁香氣，這個味道在吃的時候會更強烈，當季的番茄鮮味和風味十足，酸甜多汁，但非當季的番茄味道平淡、顏色蒼白、口感乾硬。

2. 水蜜桃和其他有核水果

水蜜桃幾乎全年可見，這是因為幾乎每個州都有生產，每個產地的生長和採收時間都不同。成熟的水蜜桃有濃濃香氣，外表呈深金黃色，蒂頭部分會有淺淺皺紋，可以以手指輕壓確認熟度。

其他有核水果如杏子、李子等，當季是仲春和仲夏，因為只要一從樹上摘下，成熟的過程就會停止，因此剛從樹上摘下的果子最好吃，沒有馬上吃的果子會繼續變軟，但不會變甜。

3. 哈密瓜

在非當季購買哈密瓜，絕對是體驗花錢買氣受的最好方法。在較冷的月份生長的哈密瓜口感硬、味道淡、顏色淺，因為讓哈密瓜又香又甜的秘密武器就是日照，哈密瓜在生長周期中接收到的日照量影響果實內糖量的發展，對於這種含水量高達90%的水果來說，風味的發展至關重要。

也要避免購買未成熟的哈密瓜，因為即便買回家後放在廚房，它也不會變甜，而成熟的哈密瓜有飽滿的果汁，瓜蒂處還會散發甜美的花香。

4. 莓果

覆盆子和黑莓在夏季達到甜度巔峰，如果想吃到最新鮮、最香甜、最營養的莓果，夏季是最佳的購買時節；如果可以的話，直接從農夫市集購買，因為超市幾乎不可能買到完全成熟的莓果。

莓果非常嬌嫩，是保存期限最短的水果種類。可以用人造氣體乙烯催熟，但這會讓覆盆子的味道變得很奇怪。許多莓果栽種者會在果實完全成熟前就採收，減少運送途中水果撞爛的機會，但提早採收會讓莓果錯過讓它們繼續發展風味、口感、大小和顏色的額外糖份，例如成熟的黑莓應該是深黑色，若顏色是亮亮的黑色就要注意，表示過早採收，完全成熟的覆盆子是深紅色，未成熟的則接近粉紅色。

5. 玉米

玉米很有趣，在尚未完全成熟前摘採的玉米味道最好，吃起來又嫩又多汁，更是處在甜度巔峰，而一旦摘下，玉米中的糖開始轉化成澱粉，所以摘下後越快吃越好吃。

玉米的產季是五月至九月，在美國要買到新鮮的玉米不難，因為每一州都有種玉米。若在產季外的時間想吃玉米，冷凍或玉米罐頭都是不錯的選擇，因為那些玉米都是摘採後內幾小時就進行處理，保留了甜度和營養。

6. 鳳梨

如果想吃完全成熟、香甜多汁的鳳梨，這個願望可能無法在美國的超市達成，因為美國人吃的鳳梨中，有九成來自哥斯大黎加，該國栽種大量鳳梨，採收幾乎不間斷，有些農夫甚至一年365天都在播種，不過鳳梨公認最甜美的季節在3月到7月。

透過海運運送的鳳梨很早就採收，並經過消毒、上蠟和裝入冷藏集裝箱，經過數周後送到目的地。建議購買優質鳳梨（premium pineapple），在狀態達巔峰時採收，並用空運在48小時內送達，這些鳳梨的銷售名稱包括Jet Fresh、Maui Gold、Honeyglow和Precious Honeyglow。

7. 蘆筍

蘆筍一年四季都有賣，但最好吃的季節是五月到六月，這個時候的蘆筍味道豐富、又嫩又甜，這個時節更令人期待的是有各種品種的蘆筍可供選擇，也是嘗試看起來很怪、吃起來很甜的紫蘆筍和軟嫩白蘆筍的好時機。

8. 西瓜

吃不是當季的西瓜會讓人感到失望，因為就像在吃濕濕的保麗龍，果肉色淡味薄，吃起來口感稀稀糊糊。當季的西瓜果肉甜脆、飽滿多汁、又香又嫩，一旦摘採下來後就停止繼續變熟，所以最好趁新鮮時吃，口感和味道都會大不同。

9. 柑橘

冬天適合來上一碗熱湯和一頓大餐，也可以來顆又酸又甜的柑橘類水果，柳橙似乎一年四季都在超市可見，但當季的口感和滋味吃起來最好，最營養也最耐放。

每種柑橘類水果的當季時間不同，臍橙和血橙是從12月到早春，小柑橘（clementines）和橘子是10月至隔年1月，若想吃最多汁的柳橙，可以選擇從3月到9月都是當季的晚崙西亞橙（Valencias）。

10. 草莓

想要吃到香氣濃郁誘人、色澤紅潤飽滿的草莓，大多數產區的產季是春天和夏天，加州的草莓季可以長達九個月。

11. 菠菜

菠菜是超級食物之一，富含維生素K、A和C以及鎂、鈣、鐵及抗氧化劑，但如果不是吃當地小農新鮮摘採的菠菜，可能就無法獲取這些營養，因為在運送至超市的常溫過程中，那些維生素都會流失，即使冷藏運送，也會在七天內流失大部分營養。

菠菜在較涼的溫度長得比較好，雖然一年四季都能吃到菠菜，但3月到5月、9月到10月是能吃到最新鮮、最營養菠菜的兩個時段；另外，生長在較溫暖環境的菠菜吃起來會比較苦。

12. 大黃

在最佳季節吃大黃不只能吃到這種酸甜蔬菜的美味，還能降低毒素含量，這個用途廣泛的蔬菜當季的時間從4月到6月。想挑選最好的大黃，應選擇至少一英尺長、顏色為深紅色或深綠色的脆嫩莖稈。葉片大是植株多汁的標誌，但葉片也含有大量的草酸，因此葉子絕對不能食用。

13. 胡桃南瓜

秋季吃胡桃南瓜正當季，在一些氣候較溫暖的州甚至可以產到12月。想吃到最好吃的胡桃南瓜，可以挑選外殼呈米色、沒有軟斑、重量較重的，雖然有可能在其他季節在店裡買到胡桃南瓜，但吃起來絕對不會和當季的一樣，有著濃郁香甜口感和飽滿緊實的果肉。