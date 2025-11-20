優格加這常見食物 更美味還能延長益生菌存活

科學研究發現優格內加少許蜂蜜可能有助益生菌在腸道存活。優格示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Oscar Maradiaga）

2024年有兩項科學研究指出，優格當中加一茶匙的蜂蜜 可能有助益生菌在腸道內存活更久，不過更多益生菌存活不代表必定能轉化成消化道健康效益。

Verywell Health報導，健康的腸道好菌能協助人體抵抗沙門氏菌等有害細菌，伊利諾大學厄巴納-香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）營養學副教授兼研究的資深作者霍爾舍（Hannah Holscher）說，人體的消化酶、胃酸、膽汁能避免有害微生物在腸道內大量生長並產生毒素，導致食源性疾病。

雖然消化過程也會摧毀發酵食物中的一部分好菌，但大多數益生菌都能存活下來。德州大學休士頓公衛學院（UTHealth Houston School of Public Health）的註冊營養師伍茲（Dolores Woods）說，常吃發酵食品的人不需要擔心消化過程會殺死益生菌。

除了益生菌以外，優格也是攝取鈣、蛋白質、磷與維生素B的優質來源。有些研究顯示食用優格與其他發酵乳製品有助預防心臟病 、骨質疏鬆與糖尿病 。伍茲說，不論是每天吃這些發酵食物，或是與其他食物一起吃，都對腸胃有益。

如果想獲得優格的健康效益，但不喜歡味道，加入少許蜂蜜、水果和堅果或許有幫助。不過霍爾舍說，注意蜂蜜屬於一種添加糖，美國飲食指南（Dietary Guidelines for Americans）建議添加糖攝取量應控制在每日總攝取熱量的10%以下。一茶匙的蜂蜜大約64大卡，而且大部分是醣類，根據你每天需要多少熱量，很容易就佔飲食中至少三分之一的添加糖。

伍茲說，最好自己加蜂蜜而非直接購買蜂蜜味優格，因為後者可能含有人工甜味劑，她會選擇原味一般優格或希臘式優格，再加入蜂蜜或水果調味，這種作法更好。