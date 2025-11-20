我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

優格加這常見食物 更美味還能延長益生菌存活

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
科學研究發現優格內加少許蜂蜜可能有助益生菌在腸道存活。優格示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Oscar Maradiaga）
科學研究發現優格內加少許蜂蜜可能有助益生菌在腸道存活。優格示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Oscar Maradiaga）

2024年有兩項科學研究指出，優格當中加一茶匙的蜂蜜可能有助益生菌在腸道內存活更久，不過更多益生菌存活不代表必定能轉化成消化道健康效益。

Verywell Health報導，健康的腸道好菌能協助人體抵抗沙門氏菌等有害細菌，伊利諾大學厄巴納-香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）營養學副教授兼研究的資深作者霍爾舍（Hannah Holscher）說，人體的消化酶、胃酸、膽汁能避免有害微生物在腸道內大量生長並產生毒素，導致食源性疾病。

雖然消化過程也會摧毀發酵食物中的一部分好菌，但大多數益生菌都能存活下來。德州大學休士頓公衛學院（UTHealth Houston School of Public Health）的註冊營養師伍茲（Dolores Woods）說，常吃發酵食品的人不需要擔心消化過程會殺死益生菌。

除了益生菌以外，優格也是攝取鈣、蛋白質、磷與維生素B的優質來源。有些研究顯示食用優格與其他發酵乳製品有助預防心臟病、骨質疏鬆與糖尿病。伍茲說，不論是每天吃這些發酵食物，或是與其他食物一起吃，都對腸胃有益。

如果想獲得優格的健康效益，但不喜歡味道，加入少許蜂蜜、水果和堅果或許有幫助。不過霍爾舍說，注意蜂蜜屬於一種添加糖，美國飲食指南（Dietary Guidelines for Americans）建議添加糖攝取量應控制在每日總攝取熱量的10%以下。一茶匙的蜂蜜大約64大卡，而且大部分是醣類，根據你每天需要多少熱量，很容易就佔飲食中至少三分之一的添加糖。

伍茲說，最好自己加蜂蜜而非直接購買蜂蜜味優格，因為後者可能含有人工甜味劑，她會選擇原味一般優格或希臘式優格，再加入蜂蜜或水果調味，這種作法更好。

蜂蜜 心臟病 糖尿病

上一則

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

下一則

Android手機終於能跟AirDrop互通了 這款率先啟用

延伸閱讀

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光
茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙
「油潑版」辛拉麵 內行人曝靈魂吃法：比火雞麵好吃

「油潑版」辛拉麵 內行人曝靈魂吃法：比火雞麵好吃
優格裝在錯誤容器 風味變質還會損壞廚具

優格裝在錯誤容器 風味變質還會損壞廚具

熱門新聞

紅茶的單寧酸可以輕鬆去除玻璃容器的油漬與指紋。茶包示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@K8）

茶包喝完先別丟 意外為家中清潔幫上大忙

2025-11-19 17:05
示意圖。（取自123RF）

3生肖伴侶「提著燈籠都難找」牛不浪漫、默默付出 他忠誠、認定不放手

2025-11-18 14:00
三個天生福氣滿滿的星座女，年輕時或許不顯眼，但越老越耀眼，長壽、孝順、富貴全都到手。(圖／123RF)

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

2025-11-17 21:36
天氣轉冷，4生肖運勢反升溫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

天氣轉冷4生肖運勢反升溫 屬虎事業運旺、他偏財運特好

2025-11-18 22:05
對於家中排水孔發生堵塞，專家提醒「小蘇打+白醋」的方法並非總是有效。示意圖。（取材自Pexels＠Annushka Ahuja）

水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥

2025-11-17 01:10
3生肖11月下旬霉運盡散。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

2025-11-15 23:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據