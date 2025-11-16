全球最富裕城市排行榜出爐 紐約只排第2名

商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首。圖為東京市淺草區。(美聯社)

新聞周刊報導，商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約則以2.49兆美元緊追在後，第3名是加州洛杉磯 ；首爾、大阪與上海等亞洲城市均躋身前10名，表現亮眼。台灣方面，台北榮登第25名，台中、高雄、桃園與台南則無緣進軍前100名的行列。

CEOWORLD在7日發表全球富裕城市年度評比指出，城市的富裕程度並非僅由人口規模或物理基礎建設決定，而是反映「創新密度、制度的韌性與資本流動性」等綜合實力。

報告分析，東京霸榜並非偶然，這座城市在「運作效率、科技成熟度、政府管理」上都是全球標竿，把創新和城市基礎設施融合得很好，無論是交通、金融系統、還是製造業的供應鏈，都以極高的精準度運作。

排名第2的紐約都會區仍是全球金融樞紐，並具備活躍的新創生態；位居第3的洛杉磯則憑藉娛樂業，加上迅速成長的科技與航太產業，穩固其經濟地位。倫敦與巴黎分居第4、第6名；芝加哥與舊金山灣區則分別拿下第7與第9名。

在亞洲城市中，首爾因科技與數位創新蓬勃發展排名第5；大阪─神戶以1.185兆美元GDP名列第8；中國最高排名由上海奪得，位居第10，北京則緊接在第11名；新加坡 為第16名、曼谷為第46名。

台灣方面，台北以8.67億美元GDP位居全球第25名，是台灣唯一進入前100名的城市。其餘4個主要城市則落在百名之外：台中以4.36億美元排名第116名，高雄以4.33億美元位居第117名；桃園GDP為3.347億美元，排名第152名；台南則以2.887億美元位列第174名。

根據報告，全球前10大富裕城市占全球GDP近1/3，並且反映出全球經濟重心正逐步向亞洲轉移。