經典小點心回歸好市多 雙拼口味只要10美元

世界新聞網／輯
好市多烘焙區常有許多新上架商品。好市多示意圖。（記者王若然／攝影）
好市多Costco）近期在烘焙區重新上架受歡迎的小酥餅Rugula（由麵糰製成，有人稱之為猶太酥皮點心，或猶太可頌餅乾），小巧酥鬆的點心以覆盆子胡桃與巧克力奶油起司兩種口味組合販售，採用奶油起司麵糰搭配甜而濃郁的餡料，很適合做為搭配咖啡或茶的下午茶點心，或節慶聚會的甜品選擇。這款24盎司包裝售價為10.99元，近期已在多家好市多門市出現，相關影片也出現在社群平台上，引發消費者討論。

@costcofam4u

Rugula pastry lovers… this one is back 😍 A flaky pastry dough with a cream cheese base — you get half Raspberry Walnut and half Chocolate. Perfect to warm slightly and serve with coffee or lay out for guests! Item #43634 $10.99 | Price per ounce: .440 Find it in the Costco bakery section ☕️✨ #costcofam4u #costconewdeals #costcohaul #costcobakery 🚫 NOT affiliated with Costco 🚫 NOT affiliated with any brands, items, or companies in this content.

♬ original sound - costcofam4u

▲ 影片來源：TikTok＠costconewdeals（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據網站Parade報導，對許多人而言，這款點心具有濃厚的懷舊感，讓人想起早年家中長輩在廚房裡花時間手工製作的滋味。傳統Rugelach製作過程繁複，需要先備好奶油起司麵糰、準備內餡、冷藏麵糰後再捲成新月形，還得處理隨之而來的清潔工作。即使現代家庭烘焙者已發展出簡化做法，購買好市多版本仍然更為方便，而且店內每日現烤、使用高品質食材，也因此成為許多人每到秋冬就想回購的點心。

Rugelach一向被視為猶太與東歐傳統點心。根據Zingerman's的說明，其名稱源自意第緒語（Yiddish），意指「小小的捲曲」，象徵其傳統新月（crescent）造型。Rugelach通常以柔軟的奶油起司麵糰包裹巧克力、堅果或果醬，再烘烤至金黃酥脆。雖然好市多將其商品名稱標示為「Rugula」，屬於簡化拼法，但本質上仍是世代傳承的經典甜點。

無論是自己搭配咖啡暖熱享用，或端上聚會餐桌，這款重新上架的Rugula都十分應景。份量小巧、外觀精緻，也足夠濃香，難怪成為每年好市多烘焙區中總會再度回歸的季節性點心之一。

