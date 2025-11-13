喝抹茶恐會導致掉髮？ 營養師揭真實原因

部分女性在社群媒體上聲稱喝抹茶導致嚴重掉髮，營養師表示茶中的單寧酸會影響身體吸收植物性鐵，但一般人每天喝一兩杯抹茶不會有事。掉髮示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash.com@Tim Mossholder）

近期有些女性在社群媒體上表示，自己開始規律飲用抹茶後出現突發性掉髮現象，為瞭解這種時下最流行、號稱「Z世代的綠色果汁」的飲品是否真的會傷害頭髮，紐約郵報（New York Post）訪問兩位註冊營養師分享專業看法。

抹茶是一種鮮綠色的茶飲，是將特別種植的茶葉磨成細粉後，再用熱水沖泡而成。這種泡沫濃密、色澤明亮的飲料在日本歷久不衰，近年更是在西方國家爆紅，需求高到出現全球供應短缺，在許多健康網紅間蔚為流行，宣稱抹茶比咖啡更健康。

位於紐約的諾斯韋爾亨廷頓醫院（Northwell Huntington Hospital）的註冊營養師希夫（Stephanie Schiff）說，如果發現自己喝更多抹茶後開始掉頭髮，有可能不是因為茶本身，而是茶中的單寧酸（Tannins）導致。單寧酸是一種植物化合物，號稱有抗氧化特性；但單寧酸可以鍵結鐵離子，讓身體更難吸收這種必需營養素，因此有可能導致缺鐵而掉髮。

咖啡因也有類似效果，抹茶在綠茶系當中含較多的咖啡因，每1到2克就含80毫克的咖啡因。註冊營養師夏皮羅（Amy Shapiro）說，攝取超大量的咖啡因可能會增加壓力荷爾蒙濃度，在特定族群產生暫時性掉髮的症狀，目前沒有證實多少咖啡因會增加掉髮風險，但一般人每天喝一到兩杯抹茶不太可能導致掉髮。

夏皮羅說，有缺鐵和貧血的人掉髮風險最高，包含經血過多、特定腸胃疾病與鐵攝取量過低的素食族群。每天喝超大量抹茶或綠茶濃縮補充品的人也較有可能掉髮。如果擔心掉髮，最好檢查體內鐵含量，而不是自己猜測。

希夫說，身體鐵濃度低的人別在食用含鐵量高的蔬菜以前、食用過程中或剛吃完就喝抹茶，例如菠菜、白豆或豆腐都是含鐵高的蔬菜；如果是從動物產品攝取鐵的人則不會有事。夏皮羅說，植物性含鐵食物推薦搭配維生素C含量高的食物一起吃，例如柑橘類、甜椒、草莓和抱子甘藍， 因為維生素C可以大幅增加非血基質鐵的攝取，抵銷單寧酸的效果。

夏皮羅說，除非有醫師處方，否則應該避免服用高劑量的綠茶萃取物或補充品，這比喝抹茶更容易產生副作用。她建議有掉髮症狀的人檢查其他常見原因，像是甲狀腺問題、壓力或服用藥物，抹茶僅是其中一種可能因素。

希夫說，單寧酸也可能讓某些人腸胃不適或噁心和消化不良。夏皮羅說，如果抹茶飲用過量，其中的咖啡因也可能使敏感族群失眠、心悸和感到焦慮。極少數情況下，大量飲用抹茶而攝入高濃度的抗氧化EGCG會讓肝臟酵素濃度提升並傷害肝臟，空腹服用綠茶萃取物或補充品的風險最高。

夏皮羅說，喝抹茶能攝取整片葉子的營養，其中的L-茶胺酸（L-theanine）能讓人放鬆又不會嗜睡。希夫說，茶中的EGCG有助中和自由基和其他會傷害細胞的不穩定分子，因此能降低慢性病風險。抹茶也被認為能增加胰島素敏感度，有助於降低血糖濃度，還有研究顯示喝抹茶能降低食慾、增加代謝而減重。