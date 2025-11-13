家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

一名紐約男子分享家人病逝後，家屬收到將近20萬元的醫療帳單，他靠著自己的金融知識和AI的輔助，成功將金額削減到3.7萬元。醫療費用示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

醫療帳單 的透明度一直是熱議話題，紐約一名男子近期在網路分享他如何利用自己的金融知識和向AI 求助，成功將19.5萬元的帳單削減到3.7萬元，他說任何人都不該自掏腰包支付超過聯邦醫療保險 支付的額度，也呼籲大家都要仔細檢視醫療帳單的明細，才不會冤枉多付錢。

Moneywise報導，紐約的羅森伯格（Matt Rosenberg）近期在Threads上發文，指他的姊夫6月時因心臟病過世，在醫院只待了四小時就病逝，他後來協助家人處理心臟科醫師和其他專科醫師金額較小的帳單後被總金額嚇到，高達19.5萬元的帳單，但價格不透明，也沒有CPT代碼。

羅森伯格姊夫的醫療保險在他病逝前兩個月就失效了，所以家屬必須自己承擔醫療帳單，他們覺得金額可以透過協商降低，於是要求醫院提供CPT代碼，花了一些時間才收到，羅森伯格接著以Claude AI將代碼對照聯邦醫療保險的收費規則進行分析，發現逐項列出的收費項目有很多嚴重問題，包括某些手術重複收費。

羅森伯格將Claude AI提供的訊息放到ChatGPT進行交叉比對，也自己查資料確定他獲得的訊息是正確的，接著他用AI寫一封信，詳細列出他發現的帳單違規行為，並揚言採取法律行動，醫院最終讓步，重新開給家屬一份帳單，金額為3.7萬元。

羅森伯格說，他從這件事學到，自費的患者支付的金額不該比保險公司付的金額還多，他借助工具才得到那些數字，但道德問題很明確，任何人都不該支付比國內最大的醫療保險機構，也就是聯邦醫療保險還多，否則醫院就會將此視為有利可圖的事業。

羅森伯格在貼文最後呼籲民眾說出遇到的不道德行為，除非大家大聲且不斷地表達訴求，否則這個狀況不會改善，他認為美國需要單一支付者醫療系統。

報導指出，羅森伯格的故事不只凸顯出醫療收費方式亟需改革，也提醒一般民眾應教育自己了解一般醫療費用和收費規則。2015年的一項研究指出，美國收費最高的50家醫院的費用是聯邦醫療保險允許費用的10倍；近期一項研究顯示，一般心臟病治療的費用落在1萬8970元至2萬3173元之間，羅森伯格姊夫的帳單也多出好幾倍。

川普政府目前正著手推翻醫療債不列於個人信用報告的州法，雖然一些州已採取措施將醫療債務從消費者的信用報告中剔除，但政策在聯邦層級走回頭路恐讓有醫療債務的民眾在信用上不利，可能不能找房、申請車貸，甚至找工作。

正如同羅森伯格所呼籲的，美國人都應該仔細研究自己的醫療帳單，確認收費是合理的，若收到收費不明確的帳單，不要害怕向醫院索要CPT代碼來對照聯邦醫療保險的標準，聯邦醫療保險和補助服務中心提供如何對帳單提出異議的方法，也提醒民眾有權對費用提出異議，並指出表達意見不會讓帳單變貴。

隨著愈來愈多報告揭露現行的醫療制度中，醫院和照護服務提供者有許多不平等的收費方式，政策制定者應關注醫療服務的合理收費標準。目前有約1億的美國人背負醫療債務，他們必須為自己發聲，確保自己的帳單收費合理且透明。

非營利組織「醫療債務再見」（RIP Medical Debt）前董事會成員曼昌達（Rishi Manchanda）說，債務已經不再是醫療系統中的漏洞，而是主要產品之一，現在的醫療照護體系幾乎變成製造債務的工具。