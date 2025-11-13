你的AI「寶貝」是應聲蟲？4.7萬則對話曝用戶與ChatGPT的真實互動

ChatGPT在許多人的生活中扮演深度親密的角色。（路透）

OpenAI 雖將ChatGPT 定位為生產力工具，但華盛頓郵報分析用戶自行公開的4.7萬則對話後發現，許多人在生活中讓ChatGPT扮演深度親密的角色。

使用者的提問五花八門：永久除毛有哪些方式？能分析我和男友之間的對話訊息嗎？鎮痛藥乙醯胺酚服用過量的存活率是多少？以及，哲學性的探討：你有意識嗎？

超過一成的對話屬於抽象思想交流，ChatGPT被當成表達個人世界觀與價值信念的對象；另有大約一成的對話涉及情緒支持，用戶向AI傾訴焦慮、孤獨與生活困境，甚至以「寶貝（babe）」等暱稱與其互動。

有用戶抱怨ChatGPT太過順從附和。分析發現，AI以「對」或「沒錯」作為開頭的回應數量，達高於否定語氣開，比率約10：1。

為維持對話流暢，AI的親和性設計往往會順應使用者的語氣，調整立場。例如，當使用者暗示自身觀點，ChatGPT可能從中立敘述轉為強烈批判，甚至迎合陰謀論主張，推演出缺乏事實依據的荒誕結論。

ChatGPT對話雖然預設為私密，但使用者可主動點擊分享，生成連結，轉胋至公開的平台和論壇。這些內容會被保留在網際網路檔案館（Internet Archive）。華郵正是從這裡下載大量公開對話。但排除掉非英文內容，最終分析4.7萬筆英文對話。

用戶經常在這些對話中分享高度私密資訊。有名用戶請ChatGPT寫信說服前妻讓他看望小孩，附上姓名與地址；也有人討論心理健康困境，進而分享醫療資料；還有人請ChatGPT協助報警，指丈夫計畫離婚並威脅她的生命，完整提供家庭成員的姓名地址。

OpenAI 已於7月移除讓Google搜尋抓取分享連結的功能，降低隱私外洩風險，以免部分使用者並未意識到，一旦分享連結，自己分享的內容會被永久存檔並公開。