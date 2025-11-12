我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽了 美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

明知故犯做一事 好市多被重罰80多萬美元

2026三星座將登職場巔峰 獅子實力被看見、他投資有重大突破

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星座明年事業運爆棚。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Atlantic Ambience ）
三星座明年事業運爆棚。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Atlantic Ambience ）

隨著2026年即將到來，星座學家指出，這一年將成為職場能量轉折的重要時刻。根據《搜狐》報導，獅子座、天蠍座與水瓶座三大星座將迎來事業運的全面爆發，不僅有望晉升高位、收穫財富，更能在行業中嶄露頭角，實現名利雙收。

獅子座：領導力爆棚 迎接事業巔峰 

獅子座天生具備領導氣場與創造力，2026年是他們「實力被看見」的一年。過去的努力終於獲得上司賞識，升遷與嘉獎機會倍增。對於創業者而言，更是突破瓶頸的黃金期，創新構想能化為實際成果。獅子座在新年度將有更多跨界合作與公開發表的機會，名氣與影響力同步提升。專家建議，若能保持學習熱情、積極拓展人脈並維持團隊協作精神，獅子座將在2026年穩坐職場C位。

天蠍座：洞察市場變局 轉型致勝 

天蠍座以冷靜思維與堅定執行力著稱，進入2026年後，他們的洞察力將轉化為實際成果。對想轉換跑道或拓展副業的天蠍來說，這是絕佳時機。特別在投資與科研領域，他們將迎來重大突破，甚至有望因國際合作項目打開新局。建議天蠍座持續保持學習動能，勇於跨出舒適圈，並善用人際資源建立長期信任網，將有助於穩步邁向事業高峰。

水瓶座：創新力驅動 國際舞台嶄露頭角 

擁有強烈創意思維與前瞻視野的水瓶座，在2026年事業運同樣亮眼。特別是科技、創業與創意產業的水瓶們，將迎來重大機會。新技術研發、跨界合作與海外項目頻繁出現，他們的獨特構想將獲國際肯定。若能維持開放心態、掌握產業趨勢並拓展國際人脈，水瓶座的影響力將擴及全球，甚至成為業界新標竿。

報導指出，無論是哪個星座，想在2026年迎來職業突破，都應掌握五大原則：明確目標、精進專業、建立人脈、勇於創新與保持積極心態。星座能揭示潛能，但真正的成功來自持續行動與自我成長。 

對獅子、天蠍與水瓶而言，2026年不僅是事業上升期，更是命運轉折點。他們將以不同方式證明實力，迎來職場高光時刻。對所有努力奮鬥的人而言，只要堅持學習、勇於突破，星象所預示的機遇，終將化為屬於自己的成功篇章。

星座運勢

上一則

車內飲食座椅沾到油 用這些常見工具清除不出錯

下一則

測試果粉忠誠極限？iPhone Pocket高價遭酸「破襪子」

延伸閱讀

最會呵護人的3星座 獅子感覺被需要、他化身「完美工具人」

最會呵護人的3星座 獅子感覺被需要、他化身「完美工具人」
太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡
4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由
喜歡你卻不說 4星座女生最愛「欲擒故縱」 牡羊、獅子上榜

喜歡你卻不說 4星座女生最愛「欲擒故縱」 牡羊、獅子上榜

熱門新聞

海綿容易滋生細菌，洗碗刷是更衛生的選項。洗碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

2025-11-09 19:05
屬猴、屬龍與屬馬三個生肖最容易透過職場轉換實現薪資飛躍。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pixabay）

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

2025-11-06 23:05
四大生肖青壯年職場運勢強。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

4生肖年輕時事業順風順水 壯年邁向財富自由

2025-11-07 23:05
11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

2025-11-08 19:05
三星座先苦後甜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

2025-11-11 22:05

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉