想提神選印度奶茶和咖啡皆可 專家提醒留意一件事

要選咖啡還是印度奶茶提神，專家說沒有一定規定，也有人兩種都喝。印度奶茶示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@René Porter）

印度奶茶（chai）和咖啡 都能提神醒腦，兩種飲品各有支持者，也有人兩種都喝，如果要從兩者間擇一，專家說這取決於個人對咖啡因的耐受程度，兩者各有益處，共通點是都有益於心臟健康，不過無論選擇哪一個，最重要的是檢視其糖和添加劑的份量，否則恐產生發炎反應抵銷飲品帶來的益處。

Verywell Health報導，印度奶茶是印度的傳統飲料，是將紅茶和牛奶 及糖煮滾製成，通常使用阿薩姆紅茶，印度奶茶的另一種變化是馬薩拉茶（masala chai），使用的香料有薑、豆蔻、丁子香和黑胡椒。

咖啡和印度奶茶若定期飲用，對身體有多種益處，兩者最大的不同是咖啡因含量，咖啡的含量約是印度奶茶的兩倍，一杯咖啡的咖啡因約為80至100毫克，一杯印度奶茶含量為30至50毫克。

南佛羅里達大學公共衛生系副教授、營養計畫負責人萊特（Lauri Wright）說，咖啡因為咖啡因含量較高，因此提神效果更強烈，還可以提高警覺性、改善身體表現並提升專注力，因此若一個人對咖啡因耐受度高，希望在精神和體力上獲得強烈提升，咖啡是個好選擇，特別是在早晨和運動前。

但對某些人來說，這樣強烈的提神效果可能帶來手抖、焦慮或甚至睡不好，印度奶茶的咖啡因較少，還含有稱為茶胺酸（L-theanine）的胺基酸，比起咖啡，提神效果較為溫和；萊特說，對咖啡因敏感、有胃食道逆流和焦慮症狀者較適合印度奶茶。

普羅維登斯聖猶達醫療中心（Providence St. Jude Medical Center）的健康經理、註冊營養師沃羅（Megan Wroe）說，咖啡中的苦味化合物會刺激消化，有些化合物也會引起腸躁症，對消化系統造成負擔，對那些腸胃較敏感的人，高含量的咖啡因也可能引起消化問題。

但印度奶茶相較之下對胃較溫和，若選擇馬薩拉茶，其中的薑成分可以舒緩胃部不適、幫助消化和緩解噁心反胃。

沃羅說，咖啡和印度奶茶都有多酚和抗氧化劑，有益於免疫和心血管系統，許多研究都表明無論喝哪一種都和降低全因死亡率（all-cause deaths）有關，也就是在一特定時期內，所有原因導致的總死亡人數與該期間總人口數的比例。

長期研究一致指出，飲用適量的咖啡和降低第二型糖尿病及特定心血管疾病有關，而定期飲用紅茶和綠茶的人也有類似效果，沃羅說這可能是因為茶葉中的多酚和類黃酮（flavonoids）。

報導指出，若對咖啡因耐受度高，沒有人規定只能選擇一種來喝，事實上很多人兩種都喜歡，萊特說有人選擇早上喝咖啡來展開新的一天，而下午想來點溫暖又有風味、不要那麼多咖啡因的飲品時，就改喝印度奶茶，若咖啡因會造成焦慮、胃部不適、失眠的人，建議選擇印度奶茶或低因咖啡。

食品藥物管理局關於咖啡因的一般準則是一天不超過4百毫克，這大約是四杯8盎司咖啡的量。

沃羅說，無論選咖啡還是印度奶茶，她都會提醒消費者仔細看預製飲品上的成分標籤，也要注意自己加入的牛奶和糖的分量，通常在這類飲品中加的大量糖份和添加劑會產生發炎反應，進而在一定程度上抵銷其他益處。