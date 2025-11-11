感恩節大餐1甜點「最易讓血壓飆升」 5方法降低負擔

學者指出，感恩節大餐中的胡桃派（Pecan Pie）最容易導致血壓短時間內上升；感恩節大餐示意圖。(取材自Unsplash @Jed Owen)

預防心臟病營養師米歇爾‧羅森斯坦（Michelle Routhenstein，MS，RD）指出，多了解自己最愛的甜點會如何影響身體健康，有助於人們在節慶中安全享受美食，避免血壓與心血管壓力飆升。她表示，不需完全戒掉甜點，而是應理解其成分帶來的生理變化，做出明智選擇。據網站Parade報導，羅森斯坦與內分泌學家佛羅倫斯‧柯邁特（Dr. Florence Comite）指出，其中一款感恩節 甜點最容易導致血壓短時間內上升，那就是胡桃派（Pecan Pie）。她們並說明其影響原因與安全食用方式。

胡桃派含糖、納、飽和脂肪 易使血壓上升

柯邁特醫師指出，胡桃派含多種會使血壓升高的成分，「有些會直接作用於心血管系統，另一些則會引發代謝反應。」羅森斯坦補充，胡桃派中添加的糖會造成血糖 急升，進而刺激胰島素分泌，而胰島素會促進體內鈉與水分滯留，導致血壓上升。另一方面，胡桃派的鈉含量也偏高，美國心臟協會建議每日鈉攝取量應低於2300毫克，以免造成體液滯留與動脈壓力升高。最後，其派皮與餡料含有飽和脂肪，長期過量攝取會使動脈僵硬、血壓難以穩定。不過，專家強調偶爾在節日期間吃上一片並不會造成重大影響。

胡桃輕微烘烤 對心臟有益

雖然胡桃派可能導致血壓短暫上升，但胡桃本身仍具心臟保護作用。研究顯示，胡桃富含不飽和脂肪、鉀、鎂與鈣等營養素，有助放鬆血管、維持體液平衡；其中的抗氧化物與多酚亦能降低發炎反應、保護血管健康。羅森斯坦建議，每日攝取約一盎司胡桃（約15顆），選擇生食或輕微烘烤、未加鹽的品種效果最佳。然而，當胡桃被焦糖化、蜜漬或與糖與奶油共同烘焙成傳統胡桃派時，糖與飽和脂肪會抵銷其健康益處，尤其在頻繁食用的情況下。

醫師指出，胡桃派中的添加糖會造成血糖急升，且派皮與餡料含有飽和脂肪，長期過量攝取會使動脈僵硬、血壓難以穩定。(取材自Unsplash @Keighla Exum)

高血壓 還是能吃胡桃派

即便是高血壓患者，也無須完全戒除胡桃派。柯邁特醫師強調：「如果你喜歡胡桃派，就在感恩節享用一片吧。生活應該被享受，重點是『節制』而非『禁絕』。」羅森斯坦建議，節日前後可多攝取低鈉、營養密度高的食物，平衡節慶期間的放縱。

1. 控制該週整體飲食：她建議不要將節日前的飲食視為節食，而應著重補充營養。「專注於低鈉、高營養的食物，有助於維持血壓穩定。」

2. 以纖維開場：多攝取富含纖維的蔬菜能延緩消化、增加飽足感，並降低餐後對甜食的渴望。

3. 在餐盤中增加蛋白質：不論是火雞或堅果中的蛋白質，都能減緩糖分吸收、抑制胰島素飆升，避免甜點攝取過量。

4. 控制份量：柯邁特建議：「一小片派，約手掌大小，即可滿足口腹之慾。」

5. 讓盤子看起來豐富些：她補充說，可將甜點盤一半填上新鮮莓果或低升糖水果，另一半放小片胡桃派，再加少量堅果或希臘優格，幫助穩定血糖。

若依照以上方法嘗試更均衡的享用胡桃派，當盤中甜點清空時，不僅味蕾滿足，心臟也能感到輕鬆。