艾兒芬妮參演「終極戰士：殺戮星球」北美票房奪冠

「終極戰士：殺戮星球」奪下北美票房冠軍。（美聯社）

「終極戰士：殺戮星球」（Predator：Badlands）首映連奪北美單日和周末票房冠軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo11月9日的電影市場數據，32部影片北美周末票房（11月7日至9日）報收約8137萬美元，較前一周末增長約42%。

「終極戰士：殺戮星球」以約4000萬美元首映周末票房力拔頭籌，成為本期北美周末票房排行榜唯一票房破千萬美元的影片。這部科幻冒險動作片由好萊塢 明星艾兒芬妮（Elle Fanning）主演，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.6、MTC評分71、爛番茄新鮮度85%（199評），CinemaScore打分為A－。

「終極戰士：殺戮星球」備受粉絲期待。（圖／二十世紀影業提供）

「只為你遺憾」（Regretting You）則以約713萬美元續居榜單次席。這部改編自同名暢銷小說的劇情片北美票房現僅為3860萬美元，總票房近7100萬美元。

受新片衝擊和放映影院減少影響，恐怖片「闇黑電話2」（Black Phone 2）以約530萬美元周末票房從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。其北美票房現約7011萬美元，總票房約1.2億美元。

歷史傳記劇情片「莎拉的石油 」（暫譯，Sarah’s Oil）以約446萬美元首映周末票房登上榜單第4位；獲IMDb評分7.3，CinemaScore打分為A＋。

「紐倫堡」（暫譯，Nuremberg）緊隨其後，以約415萬美元首映周末票房居榜單第5位。這部戰爭傳記劇情片開畫反響為IMDb評分7.7、MTC評分61、爛番茄新鮮度68%（102評）。

獲第78屆坎城影展主競賽單元金棕櫚獎提名的「去死吧，我的愛」（Die My Love），以約283萬美元首映周末票房居本輪排名第8位。這部驚悚劇情片改編自同名小說，好萊塢明星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）等主演，獲IMDb評分6.6、MTC評分72、爛番茄新鮮度76%（174評），CinemaScore打分為D＋。

此外，科幻犯罪喜劇片「暴蜂尼亞」（Bugonia）此番以約350萬美元周末票房從上期榜單第5名降至本輪排名第7位。該片由兩度奪得奧斯卡 最佳女主角桂冠的艾瑪史東（Emma Stone）主演，北美票房現約1231萬美元，總票房亦僅有2315萬美元。