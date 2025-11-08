馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
億萬富豪馬斯克5月30日白宮橢圓辦公室與美國總統川普舉行記者會。(路透)
億萬富豪馬斯克5月30日白宮橢圓辦公室與美國總統川普舉行記者會。(路透)

電動車大廠特斯拉的股東6日批准執行長馬斯克的新薪酬方案，可望讓已經是世界首富的他成為全球首位「兆元富豪」。儘管前提是他在未來10年達成一系列雄心勃勃的目標，但對大多數人而言，1兆美元（約新台幣31.2兆元）仍是幾乎無法想像的數字。英國天空新聞台深入分析其背後數字，探討用1兆美元可以做什麼，結果發現其實可行的事非常多。

排成直線輕鬆到太陽 幾乎能覆蓋一個國家

如果把一兆張一美元紙鈔排成一條線，首尾相連長約1560億公尺，相當於繞地球赤道3890圈，或輕鬆抵達距地球約1.496億公里的太陽，或往返地球與月球之間405次。如此多的鈔票若鋪開，覆蓋面積約10,339平方公里，幾乎覆蓋整個黎巴嫩或牙買加。

幾乎買下全球所有主要運動聯賽

一兆美元幾乎可以在全球主要職業運動聯盟「大撒幣」，英超的各俱樂部相對便宜，總值約300億美元，即便把歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League），以及西班牙、義大利、德國和法國的頂級聯賽俱樂部都買下，馬斯克的口袋還會剩下約8580億美元。

加上總估值約5440億美元的美國四大職業運動（冰球、棒球、籃球、美式足球）、印度板球聯賽（IPL）的1200億美元）及一級方程式賽車（F1）的23.1億美元，總花費約8297億美元。換句話說，仍綽綽有餘。

收購特斯拉競爭對手與整格加州聖地牙哥

馬斯克可以收購除特斯拉外市值前15大的汽車製造商，包括豐田（2750億美元）、比亞迪（1200億美元）、法拉利（810億美元）、賓士（620億美元）、BMW（520億美元）、大眾（500億美元）與福特（480億美元），總值達9920億美元，還是有找。

他也可以買下美國加州聖地牙哥郡所有住宅房產，總價約1兆美元，西雅圖則需略超出範圍的1.1兆美元。如果想買下美國某個州也可以，田納西州房產總值約9570億美元，或馬里蘭州約1.01兆美元，但很難買下英國倫敦所有住宅房屋（2月時估值約2兆英鎊，約2.53兆美元），紐約（4.6兆美元）和洛杉磯（3.9兆美元）等美國最昂貴住宅市場也超出預算。

新加坡或南韓一次還清國債

微軟創辦人比爾·蓋茲計畫在接下來20年內捐出99%的財富，馬斯克也有可能效法，若把錢分給美國每一位男女老少，以約3.427億人口計算；若發給全球82億人，每人仍能拿到約122美元的「提前聖誕禮物」。

馬斯克也可以用1兆美元立即改寫歷史，消除世界上數十個主權國家的政府債務及其利息。根據國際貨幣基金10月「世界經濟展望」數據，他甚至可以一次清償新加坡約1兆美元債務，或南韓約0.99兆美元債務。

但對於負債最多的國家，1兆美元根本杯水車薪。美國政府債務高達38.3兆美元，約占全球總債務三分之一；英國政府債務則相對較小，約4.1兆美元。

特斯拉天價績效獎勵 馬斯克能拿到？

