55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

55歲女性計畫十年後退休，她沒有存款還有1萬元的債務，專家說她應該立刻開始積極投資存錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

55歲的蓋比（Gaby）工作了大半輩子，最近獲得加薪，年薪終於突破10萬美元，她想在十年後退休，但她發現自己不但沒有任何退休儲蓄，甚至還有一筆1萬美元的債務，她不知道自己能否照計畫的時間退休。專家說蓋比的確該開始趕快存錢，並建議應從多方面著手進行。

Moneywise報導，蓋比希望能在65歲時退休，但她發現自己的財務狀況令人不安，不但沒有存款還欠債，沒有存款是因為她要撫養孩子，還要寄錢回故鄉給母親，她過去對退休沒有考慮太多，也花太多錢，雖然她有自己的房子，但沒有退休儲蓄，甚至還有債務。

報導指出，蓋比要做的第一件事就是先弄清楚她需要為退休生活存多少錢，因為無論幾歲或是銀行有多少存款，這是決定每個月要存多少錢的關鍵。金融公司Northwestern Mutual近期的一項研究指出，美國人認為自己需要126萬美元才能舒適地退休，不過這數字不是每個人都適用，會因工作時的收入和財務目標不同。

假設自己到67歲時，需要存到退休前最後薪水數字十倍的金額，這是很不錯的想法，如果像蓋比一樣年收10萬美元，可以估算退休時的預期收入再乘以十。若每年都有2%的加薪幅度，蓋比67歲時年薪將來到12萬6824美元，按照專家建議的倍數，她需要為退休存到約126萬美元。

當然，因為蓋比年薪剛破10萬元，她可能不需要那麼多錢。如果她想知道自己具體需要多少，最好的方法是製作一份退休預算，特別是因為她距離退休只剩十幾年，可以比較準確地估算出退休後在醫療、食品、交通、娛樂和其他方面的開支。

因為社安金 一般約可取代退休前收入的40%，她需要存錢來填補另外的40%，才能保證財務穩定。社安金福利是根據收入最高的35年來計算可得的退休金 ，所以蓋比的退休金不會是每年4萬元，應是每年接近2萬3712元，假設她可以領到3萬元社安金，但退休預算規劃需要7萬，她就必須從存款補足那4萬做為收入。

若蓋比遵從4%法則，也就是退休後每年從退休金中提領的金額不超過總資產的4%，她需要將4萬元乘以25，得出她需要100萬元的退休金才能維持大約30年的生活。

蓋比一旦算出她需要多少退休儲蓄時，就可以把目標拆解為數個小目標。若她想在65歲退休，每個月要存下很可觀的金額，才有可能在十年內讓存款從零到1百萬，每個月的存款金額取決於她預期的投資報酬率，若每年平均投資報酬率能得8%，她每個月需要存5752.46元，若是10%，月存金額為5228.78元，若是12%則為4748.68元。

即使是最積極的投資組合，蓋比都需要每個月存下超過一半的薪水，因此這個方法應該不可行，蓋比需要減少更多開支或延後退休年齡，現在最關鍵的就是不要再等待，立刻積極地存錢。

如何積極存錢？專家建議幾個方法。第一是紀錄開支，找出可以刪減之處，接著從預算中找出沒必要的支出，設定自動轉帳存錢，選擇一個好的投資組合幫助她在有限的風險中獲得合理的報酬，還可以找份兼職工作。

如果蓋比一年可以從收入中挪出三成或是3萬元用於投資、延後到70歲退休，並找財務規劃師讓她每年的投資報酬率有12%，那等到她退休時，就能坐擁超過110萬的存款，並過上不錯的生活，再加上社安金，這筆錢能讓她擁有一筆可觀的退休金，特別是她以10萬年薪再工作15年，進而大幅提高社安福利。

蓋比的故事是個警鐘，提醒大家盡早開始動作能帶來巨大優勢，也顯示若願意積極投資且多工作幾年，仍可迎頭趕上並累積一筆可觀的退休金。