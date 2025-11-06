我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

她74歲仍能兼顧工作家庭 透過這些運動保持活力

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
74歲的律師分享自己保持良好身心狀態的運動行程與心態。運動示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Marcus Aurelius）
74歲的律師分享自己保持良好身心狀態的運動行程與心態。運動示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Marcus Aurelius）

現年74歲的諾斯卡特（Carol Northcutt）認為自己正處於人生巔峰，而這都歸功於她的健身計畫。不過她還沒退休，而且也沒有太多空閒時間，身為一名律師事務所老闆兼房產經紀人，諾斯卡特每周從周一至周六總共工作40小時，其餘時間享受皮拉提斯、排舞與家人相處，她的運動行程證明不需要追求完美，讓運動變得有趣、有價值並容易參與、樂在其中，保持活動才是關鍵。

Parade報導，諾斯卡特的丈夫患有阿茲海默症，雖然她無法親自照顧，但會積極監督照護過程。她擁有一個大家庭，膝下有四名都已婚的子女，也有孫子女，她很感激子女們支持她的事業與健身，其中一名女兒與孫女和她一同參與皮拉提斯和排舞，女兒甚至和她橫跨全國參加排舞工作坊，未來更打算加入排舞郵輪旅行。

諾斯卡特在2021年開始學習皮拉提斯，起因是疫情後她想要做些低衝擊的運動，而前往Club Pilates，她立刻愛上這種運動，購買會員送給孫女作為畢業禮物，並鼓勵女兒重新投入皮拉提斯，現今三個人會一起參加德州Club Pilates的皮拉提斯課程。

不論是皮拉提斯還是在家運動，諾斯卡特的健身計畫很多人也能做到，她分享自己一周的運動行程。周一早上八點參加初級的皮拉提斯課程，內容包含在核心床上做足部運動熱身，並增強腿部力量，以及橋式、腹肌訓練、划船和彎舉，最後再以伸展收尾；下午四點再前往時長60分鐘的排舞進階課程。

周二她會參加50分鐘的初級進階皮拉提斯課，這堂課的步調較快、休息時間較少，下午五點再參加兩小時的初期和進階排舞課程。周三早上參加與周一相同的初級皮拉提斯課程，下午五點四十五分再參加45分鐘的雙人舞課程，著重姿勢與體態訓練。

周四早上參加與周二類似的皮拉提斯課，有時則會到酒廠參加兩小時的排舞課程，不僅能跳舞還有披薩與美酒。周五和周六沒有特定計畫，但她會和家人一同享受健走、游泳或複習排舞，並泡個熱水澡，周日則是休息日，她會上教堂、拜訪親友和睡午覺。

諾斯卡特的每周行程展示運動也能充滿樂趣和價值，並且平易近人，還包含與家人的相處時光。運動方式可以發揮創意，讓身體動起來才是關鍵，不需要精通任何東西。諾斯卡特說，她在工作上是完美主義者，但運動時會稍微放輕鬆，雖然她不是最強壯、協調能力最好或是精通任何運動的人，有時候也會做錯動作，但她盡力而為並善待自己，因此樂在其中。

退休

上一則

美軍訂購大量糖粉不是要做甜甜圈 竟是用在武器上

下一則

3生肖跳槽運最旺 靠轉職翻身「一次比一次更富」

延伸閱讀

61歲健身網紅只教簡單動作：恢復健康關鍵唯有二字

61歲健身網紅只教簡單動作：恢復健康關鍵唯有二字
常做交替拍手真能防失智？神經科醫師這麼說

常做交替拍手真能防失智？神經科醫師這麼說
「倒著走」改善平衡、延長壽命 7優點適合幾類人

「倒著走」改善平衡、延長壽命 7優點適合幾類人
坐著就能做的運動 改善久坐族不自覺易胖姿勢

坐著就能做的運動 改善久坐族不自覺易胖姿勢

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切