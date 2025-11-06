她74歲仍能兼顧工作家庭 透過這些運動保持活力

74歲的律師分享自己保持良好身心狀態的運動行程與心態。運動示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@Marcus Aurelius）

現年74歲的諾斯卡特（Carol Northcutt）認為自己正處於人生巔峰，而這都歸功於她的健身計畫。不過她還沒退休 ，而且也沒有太多空閒時間，身為一名律師事務所老闆兼房產經紀人，諾斯卡特每周從周一至周六總共工作40小時，其餘時間享受皮拉提斯、排舞與家人相處，她的運動行程證明不需要追求完美，讓運動變得有趣、有價值並容易參與、樂在其中，保持活動才是關鍵。

Parade報導，諾斯卡特的丈夫患有阿茲海默症，雖然她無法親自照顧，但會積極監督照護過程。她擁有一個大家庭，膝下有四名都已婚的子女，也有孫子女，她很感激子女們支持她的事業與健身，其中一名女兒與孫女和她一同參與皮拉提斯和排舞，女兒甚至和她橫跨全國參加排舞工作坊，未來更打算加入排舞郵輪旅行。

諾斯卡特在2021年開始學習皮拉提斯，起因是疫情後她想要做些低衝擊的運動，而前往Club Pilates，她立刻愛上這種運動，購買會員送給孫女作為畢業禮物，並鼓勵女兒重新投入皮拉提斯，現今三個人會一起參加德州Club Pilates的皮拉提斯課程。

不論是皮拉提斯還是在家運動，諾斯卡特的健身計畫很多人也能做到，她分享自己一周的運動行程。周一早上八點參加初級的皮拉提斯課程，內容包含在核心床上做足部運動熱身，並增強腿部力量，以及橋式、腹肌訓練、划船和彎舉，最後再以伸展收尾；下午四點再前往時長60分鐘的排舞進階課程。

周二她會參加50分鐘的初級進階皮拉提斯課，這堂課的步調較快、休息時間較少，下午五點再參加兩小時的初期和進階排舞課程。周三早上參加與周一相同的初級皮拉提斯課程，下午五點四十五分再參加45分鐘的雙人舞課程，著重姿勢與體態訓練。

周四早上參加與周二類似的皮拉提斯課，有時則會到酒廠參加兩小時的排舞課程，不僅能跳舞還有披薩與美酒。周五和周六沒有特定計畫，但她會和家人一同享受健走、游泳或複習排舞，並泡個熱水澡，周日則是休息日，她會上教堂、拜訪親友和睡午覺。

諾斯卡特的每周行程展示運動也能充滿樂趣和價值，並且平易近人，還包含與家人的相處時光。運動方式可以發揮創意，讓身體動起來才是關鍵，不需要精通任何東西。諾斯卡特說，她在工作上是完美主義者，但運動時會稍微放輕鬆，雖然她不是最強壯、協調能力最好或是精通任何運動的人，有時候也會做錯動作，但她盡力而為並善待自己，因此樂在其中。