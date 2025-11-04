我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

中「神舟21號」帶烤箱上太空 做奧爾良烤雞翅、牛排飽口福

記者潘維庭／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國神舟21號、神舟20號的航天員（太空人），在空間站（太空站）用新帶去的烤箱做烤雞翅吃。（取材自央視新聞）
中國神舟21號、神舟20號的航天員（太空人），在空間站（太空站）用新帶去的烤箱做烤雞翅吃。（取材自央視新聞）

日前升空成功的中國「神舟21號」任務航天員（太空人）乘組，在空間站（太空站）和「神舟20號」航天員乘組「會師」，中媒指，這兩天他們啟用隨前者飛船（太空船）帶去的熱風烘烤機，首次在「太空家園」吃上了烤雞翅、烤牛排

新華社3日指，這是中國空間站的「太空廚房」首次使用烤箱，讓太空人可以在軌烹飪烘焙食物。

報導稱，記者從太空站傳回的影片看到，太空人從包裝袋取出醃製好的雞翅，在籤架固定後放入熱風烘烤機加熱28分鐘，一盤滋滋冒油的「宇宙級」奧爾良烤雞翅就製作出來。另外，航天員王杰、武飛兩個內蒙人，還聯手烤製熱氣騰騰的黑椒牛排，讓神二十乘組指令長陳冬一飽口福。

太空「烤箱」有何不同？中國航天員科研訓練中心劉偉波解釋，首先是透過溫控技術、殘渣收集、高溫催化、多層過濾等技術攻關，實現在軌烘烤時的無油煙處理，才能符合太空站的油煙排放標準。其次是對淨化裝置和整機都須嚴格測試，符合太空站准入條件，可連續可靠運行500次。

據中國航天員科研訓練中心介紹，這次的「神舟21號」任務中，太空人的食品種類擴展至190多種，飛行食譜周期延長至十天，可對新鮮蔬菜、堅果、蛋糕、肉類等食材在軌烹飪、烘焙加工。

此外，「太空菜園」也取得新突破。報導指，自「神舟16號」任務開始，中國航天員科研訓練中心開展了在軌植物基質培養研究與驗證，採用再生基質、長效控釋肥和微孔導水技術，實現微重力下水分養分有效供應，實現十批次包括生菜、櫻桃番茄、紅薯等七種植物培養，為航天員提供4.5公斤新鮮果蔬，其中生菜和櫻桃番茄實現了「種子到種子」的全周期培養。

中國航天員科研訓練中心臧鵬還透露，針對春節、元旦等傳統佳節，會給航天員準備非常豐盛的餐食，「甚至還有神祕禮包，只能在過節當天才能打開。」

太空人 牛排 食譜

上一則

就算逆境也能神奇化解 3生肖天生就有兜底能力

下一則

MIKIMOTO 讓珍珠輕舞浪漫玫瑰花瓣

延伸閱讀

就在本周…美恢復核武測試 從加州范登堡太空基地發射

就在本周…美恢復核武測試 從加州范登堡太空基地發射
太空蓋資料中心 馬斯克的SpaceX有興趣

太空蓋資料中心 馬斯克的SpaceX有興趣
越來越多高檔牛排 命名取自紐約這家餐廳

越來越多高檔牛排 命名取自紐約這家餐廳
想在太空上部署資料中心 馬斯克透露「SpaceX將這麼做」

想在太空上部署資料中心 馬斯克透露「SpaceX將這麼做」

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢