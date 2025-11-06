好市多11項商品被點名「退步了」 衛生紙、水果上榜

一間好市多外觀。示意圖。(本報資料照片)

好市多 （Costco ）又有產品被點名「很不划算」。有媒體整理11項產品，出現價格變貴，或是品質下降等現象。這批產品中，受到不少民眾喜愛的衛生紙、水果及牛排 等，通通上榜。

主打健康飲食和營養的媒體「Eat This, Not That」日前撰文指出，社群媒體總是充斥好市多會員的各種討論，稱讚「便宜又好用」的商品，當然也會抨擊讓他們覺得「冤大頭」的產品。以下為最新負評如潮的11項商品：

衛生紙、高級紙巾

談到衛生紙，許多人第一印象都是多抽又便宜的好市多自有品牌「科克蘭（Kirkland）」。不過近期許多會員都表示不管是抽取式、捲筒或是高級紙巾，品質都變差。尤其是疫情期間大搶購之後，科克蘭衛生紙的手感、使用效果等都和先前有很大差異。

貝果

有不少會員都反映，好市多貝果不如先前好吃。一名會員評論道：「以前真的很好吃，後來配方改了，現在感覺是在吃麵包，而不是貝果。」

洗碗機清潔劑包

科克蘭先前推出洗碗機的清潔劑粉包，沒想到負評如潮，許多會員都表示「非常難用」。一位顧客甚至留言：「千萬別買，簡直是垃圾。」

牛排

好市多牛排一向是會員的最愛，量多價格又實惠。不過近期許多網友指出，買到的牛肉不新鮮，甚至已經壞了。此外，牛排大小也引起熱議，網友表示：「他們切的牛排太厚了，但又不至於厚到需要重新切，造成料理困擾。」沒想到引發許多網友共鳴。

軟性飲料

許多會員指出，好市多軟性飲料已經無法與雜貨店或其他量販店競爭了。有一位顧客說道：「Costco 的汽水從來就都不便宜。」

新鮮蔬果：西瓜 、蘋果、酪梨 及黃瓜

量多又新鮮的蔬果也是好市多的特點之一，不過許多會員指出，西瓜、蘋果、酪梨及黃瓜都發生品質參差不一、比其他量販店還貴的現象，讓會員對於好市多的蔬果品質把關不滿。

蘭姆酒

科克蘭蘭姆酒也是不少會員喜愛、受到年輕人歡迎的品項。不過最近許多會員表示「不值得買」，一位會員說道：「聞起來和嘗起來都像是加了過量的香草精，我非常失望…」另一名會員表示：「這款酒真的失敗的讓人匪夷所思…」

TVBS新聞網