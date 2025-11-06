我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

好市多11項商品被點名「退步了」 衛生紙、水果上榜

TVBS新聞網／編輯 張森皓 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一間好市多外觀。示意圖。(本報資料照片)
一間好市多外觀。示意圖。(本報資料照片)

好市多Costco）又有產品被點名「很不划算」。有媒體整理11項產品，出現價格變貴，或是品質下降等現象。這批產品中，受到不少民眾喜愛的衛生紙、水果及牛排等，通通上榜。

主打健康飲食和營養的媒體「Eat This, Not That」日前撰文指出，社群媒體總是充斥好市多會員的各種討論，稱讚「便宜又好用」的商品，當然也會抨擊讓他們覺得「冤大頭」的產品。以下為最新負評如潮的11項商品：

衛生紙、高級紙巾

談到衛生紙，許多人第一印象都是多抽又便宜的好市多自有品牌「科克蘭（Kirkland）」。不過近期許多會員都表示不管是抽取式、捲筒或是高級紙巾，品質都變差。尤其是疫情期間大搶購之後，科克蘭衛生紙的手感、使用效果等都和先前有很大差異。

貝果

有不少會員都反映，好市多貝果不如先前好吃。一名會員評論道：「以前真的很好吃，後來配方改了，現在感覺是在吃麵包，而不是貝果。」

洗碗機清潔劑包

科克蘭先前推出洗碗機的清潔劑粉包，沒想到負評如潮，許多會員都表示「非常難用」。一位顧客甚至留言：「千萬別買，簡直是垃圾。」

牛排

好市多牛排一向是會員的最愛，量多價格又實惠。不過近期許多網友指出，買到的牛肉不新鮮，甚至已經壞了。此外，牛排大小也引起熱議，網友表示：「他們切的牛排太厚了，但又不至於厚到需要重新切，造成料理困擾。」沒想到引發許多網友共鳴。

軟性飲料

許多會員指出，好市多軟性飲料已經無法與雜貨店或其他量販店競爭了。有一位顧客說道：「Costco 的汽水從來就都不便宜。」

新鮮蔬果：西瓜、蘋果、酪梨及黃瓜

量多又新鮮的蔬果也是好市多的特點之一，不過許多會員指出，西瓜、蘋果、酪梨及黃瓜都發生品質參差不一、比其他量販店還貴的現象，讓會員對於好市多的蔬果品質把關不滿。

蘭姆酒

科克蘭蘭姆酒也是不少會員喜愛、受到年輕人歡迎的品項。不過最近許多會員表示「不值得買」，一位會員說道：「聞起來和嘗起來都像是加了過量的香草精，我非常失望…」另一名會員表示：「這款酒真的失敗的讓人匪夷所思…」

外媒曝好市多11項「超盤商品」　衛生紙、水果上榜

TVBS新聞網

好市多 牛排 西瓜 酪梨 Costco

上一則

11月6日星座運勢 雙子光芒四射 雙魚釋放壓力

下一則

久坐死亡風險增 研究：含1成分可可飲降低心血管危害

熱門新聞

11月4生肖宜暫避鋒芒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valentin Angel Fernandez）

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

2025-11-04 23:05
10月下旬屬虎、屬猴與屬鼠的朋友氣場最旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Burak Başgöze）

3黑馬生肖秋後走強運 屬虎順風順水、他有貴人助力事業

2025-10-30 22:35
有些空服員會幫有興趣的乘客取「代號」。圖為示意圖。（路透）

空服員看上心儀乘客？ 聽見「2代號」代表有興趣搭訕

2025-11-04 01:24
「暗河傳」以年輕改革組織的江湖故事為主線，畫面質感被盛讚「每一幕都像電影」。(取材自豆瓣)

五熱播劇爭鋒 「水龍吟」退居第二、這齣憑電影級特效登頂

2025-10-29 19:35
日本車一向被認為可靠耐開，但有五種車款專家建議不要買。汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

日本車被認為可靠耐開 但有五款抱怨聲浪多

2025-10-27 19:35
即便身家百萬，富豪們也會到好市多採購價格實惠的商品，或一次大量購買來省錢。好市多示意圖。（圖／讀者提供）

有錢大老闆也會被好市多黏住 這些商品多次回購

2025-10-31 21:35

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽