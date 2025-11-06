久坐死亡風險增 研究：含1成分可可飲降低心血管危害

富含黃烷醇的黑巧克力，可放鬆血管、促進血液流動，進而降低血壓。(取材自pixabay)

不少人因工作或課業而需長時間坐著，年輕人一天平均坐著的時間長達6小時，而久坐所帶來的危害不容忽視，不僅會增加肥胖、心臟病 的風險，亦可能導致憂鬱症 ，長時間伏案工作會使心血管疾病 死亡風險增加34%，愈來愈多年輕人死於心臟衰竭。好消息是，近期英國一份研究發現，受歡迎的可可飲竟是保護人們的心血管健康的關鍵，戰勝久坐所帶來的危害。

每日郵報報導，該研究發表於「生理學期刊」（Journal of Physiology），作者為伯明罕大學的營養科學家卡特琳娜．倫德羅博士（Catarina Rendeiro），她在一份報告中寫道，「無論我們是坐在辦公桌前、駕駛汽車、乘坐火車，還是在沙發上讀書或看電視，我們都會花費大量時間坐著。即使我們沒有活動身體，身體仍然承受著壓力，找到減輕長時間久坐對血管系統影響的方法，能幫助我們降低心血管疾病的風險。」而天然可可中所富含的黃烷醇（flavanol）是守護心血管健康的關鍵。這種化合物是天然的抗氧化劑，不僅有益於心臟健康，還能降低血壓。

有運動習慣也無法免於久坐壞處

在實驗中，研究人員招募了40名年齡在18至34歲之間的年輕健康男性，其中一半體能較好，另一半體能較差，測試在靜坐兩小時前飲用含黃烷醇的可可是否能保護腿部和手臂血管健康，還測試可可是否有助於維持最小血管的血液循環並保持血壓穩定。

每位參與者都進行了兩次實驗室訪問，期間他們分別飲用富含黃烷醇的可可飲料或去除大部分黃烷醇的安慰劑可可飲料，30至60分鐘後，他們靜坐兩小時，科學家使用先進的超音波技術測量手臂和腿部動脈在靜坐前後的功能狀況。

實驗結果顯示，即便保有運動習慣，也無法保護血管免於久坐帶來的壞處。體能較好和體能較差的兩組男性在連續靜坐兩小時後均出現了完全相同的負面結果，而飲用富含黃烷醇的可可飲對兩組實驗對象都產生了顯著影響：在維持坐姿兩小時後，血管功能仍能維持在基線水平。

黃烷醇的優勢之一在於唾手可得，選擇可可含量70%以上的黑巧克力，約10克就能提供相當數量的黃烷醇，此外，飲用一兩杯紅茶或綠茶、食用蘋果、葡萄與堅果都能攝取黃烷醇。

TVBS新聞網