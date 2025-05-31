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班克西塗鴉新作現身法國「孤獨燈塔」像是尋找救贖

世界新聞網／輯
班克西的全新創作悄悄現身在法國南部馬賽一條靜謐街道的牆上。（美聯社）
班克西的全新創作悄悄現身在法國南部馬賽一條靜謐街道的牆上。（美聯社）

神祕藝術家班克西（Banksy）又出手了！這回，他的全新創作悄悄現身在法國南部馬賽一條靜謐街道的牆上。牆面上是一座孤獨的燈塔，畫中燈光與地上鐵柱的陰影完美對齊，畫面中央清晰噴上：「I want to be what you saw in me（我想成為你眼中的我）」這句話，讓人心頭一震。

「這是班克西的風格沒錯！」一名當地居民在接受採訪時說，「畫得又簡單又有力，看了真的會停下腳步。」

美聯社報導，這幅神秘畫作於周五一早被發現，幾小時後班克西在他的官方Instagram帳號上貼出兩張照片，證實這是他的作品。但一如往常，他並未說明地點或多作解釋。不過眼尖粉絲很快就查出位置，原來是在馬賽第七區的費利克斯·弗雷吉街（Rue Félix Frégier）1號，靠近地中海海邊的卡塔朗區。

畫作曝光後，吸引大批民眾湧入現場拍照打卡。有人特地騎車來看，有人帶著小孩一起合影，整條街瞬間變成熱門地標。

「這句話太有感覺了，像是在對誰傾訴，也像是在尋找救贖。」一位旅客表示。而不少人猜測，這句話可能來自美國鄉村樂團Lonestar的一首歌，也有人說像是情書，又像遺憾的訴說。

馬賽市長貝努瓦·帕揚（Benoît Payan）也立刻在社群媒體發文：「馬賽 x 班克西 」，貼文迅速引發熱議，#BanksyMarseille標籤很快就在法國全境竄紅。

班克西的全新創作悄悄現身在法國南部馬賽一條靜謐街道的牆上。（美聯社）
班克西的全新創作悄悄現身在法國南部馬賽一條靜謐街道的牆上。（美聯社）

班克西 社群媒體

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