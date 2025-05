班克西塗鴉新作現身法國「孤獨燈塔」像是尋找救贖

班克西的全新創作悄悄現身在法國南部馬賽一條靜謐街道的牆上。(美聯社)

神祕藝術家班克西 (Banksy)又出手了!這回,他的全新創作悄悄現身在法國南部馬賽一條靜謐街道的牆上。牆面上是一座孤獨的燈塔,畫中燈光與地上鐵柱的陰影完美對齊,畫面中央清晰噴上:「I want to be what you saw in me(我想成為你眼中的我)」這句話,讓人心頭一震。

「這是班克西的風格沒錯!」一名當地居民在接受採訪時說,「畫得又簡單又有力,看了真的會停下腳步。」

美聯社報導,這幅神秘畫作於周五一早被發現,幾小時後班克西在他的官方Instagram帳號上貼出兩張照片,證實這是他的作品。但一如往常,他並未說明地點或多作解釋。不過眼尖粉絲很快就查出位置,原來是在馬賽第七區的費利克斯·弗雷吉街(Rue Félix Frégier)1號,靠近地中海海邊的卡塔朗區。

畫作曝光後,吸引大批民眾湧入現場拍照打卡。有人特地騎車來看,有人帶著小孩一起合影,整條街瞬間變成熱門地標。

「這句話太有感覺了,像是在對誰傾訴,也像是在尋找救贖。」一位旅客表示。而不少人猜測,這句話可能來自美國鄉村樂團Lonestar的一首歌,也有人說像是情書,又像遺憾的訴說。