用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

咖啡渣可作為堆肥，但專家提醒適量即可，過量對植物完全無益。（取材自unsplash.com@ Andrea Tummons）

咖啡渣可做為植物堆肥，但專家提醒需適量使用，因為咖啡渣有咖啡因，過量會導致中毒，危害對土壤有益的昆蟲，理想的量是鋪在土壤表面的咖啡渣不要超過半英寸，並且遠離植物的莖。

今日美國報（USA Today）報導，俄勒岡州立大學（Oregon State University）園藝 系的土壤科學家布魯爾（Linda Brewer）說，咖啡渣不是神奇靈藥，但使用得當可以讓土壤品質更好，酌量使用沒問題，過量就不行，就如同其他物質，「只要劑量足，萬物皆有毒」。

酌量使用的咖啡渣可以增加土壤的碳和體積，但也就僅此而已，網路上流傳咖啡渣可以取代充分腐爛的堆肥或肥料，事實並非如此，咖啡渣是土壤中細菌的良好碳來源，但植物健康生長需要的三大營養元素氮、鉀和磷在咖啡渣的含量很低。

布魯爾說，理想的咖啡渣使用方式是鋪在土壤表面不超過半英寸，還要遠離植物的莖。

布魯爾說，過量的咖啡渣會傷害對土壤有益的昆蟲，因為咖啡渣含有咖啡因，咖啡因是化學物質，等同接觸藥物，過量會導致中毒；咖啡渣會讓蝸牛和蛞蝓不敢靠近，這是好事，但也會讓蚯蚓遠離，這就不好了。

布魯爾說，她曾造訪一位園藝愛好者的家，對方高架花床中的土壤有四成都是咖啡渣，這個量超過太多了，對植物完全無益。

布魯爾建議，把咖啡渣灑到院子前最好的做法是將其和廚房及庭院垃圾一起堆肥，只要注意水量，偶爾翻攪即可。