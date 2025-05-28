我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下載App先報幾歲？德州立法要求蘋果、Google驗證年齡

加州熱浪來襲恐釀野火 官方警告：這個周末熱到不正常

世博奶奶「稱霸」大阪世博 花46天逛完所有場館

中央社／東京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「世博奶奶」山田外美代宣告參觀完2025年世界博覽會所有場館。（取材自YouTube）
「世博奶奶」山田外美代宣告參觀完2025年世界博覽會所有場館。（取材自YouTube）

日本76歲婦人山田外美代的足跡遍布世界各地舉辦的世界博覽會，而為人所知。她也沒缺席2025年世界博覽會（大阪關西世博），今天上午訪問完荷蘭館後，宣告參觀完所有場館。

讀賣電視台（ytv）報導，山田因為在2005年愛知世博與2010年上海世博天天入場參觀，而被取了「世博奶奶」的暱稱。

盡管她2005年時體弱多病，但在為期185天的展覽期間每天入場參觀愛知世博，迷上造訪各國的展覽館並跟工作人員互動。到了2010年上海世博，她則在會場附近租借公寓，並再度「全勤」，當時還被當地媒體報導，因而聲名大噪。

而她去年12月從愛知縣跟家人移居到大阪關西世博的會場附近，以便了解大阪風土民情以及就近交流，並在4月13日開幕起每天入場參觀，今天上午參觀完荷蘭館後，宣告在開幕第46天，參觀完所有場館。

而相關單位也舉辦活動，紀念這件事情，荷蘭館則送她限定版玩偶等紀念品。

山田表示：「能以與日本長年保持友好關係的荷蘭作為最後一站，感到相當開心。」而她也提到未來目標是「希望進一步傳達日本的優點以及文化」。

日本

上一則

下載App先報幾歲？德州立法要求蘋果、Google驗證年齡

下一則

西南航空開始托運收費第一件35元 第二件更貴

延伸閱讀

世界博覽會──一部從工業化到全球化的迷你版人類社會發展史

世界博覽會──一部從工業化到全球化的迷你版人類社會發展史
世博波羅的海場館「脈脈」被偷 民眾自發送暖「增殖」

世博波羅的海場館「脈脈」被偷 民眾自發送暖「增殖」
大阪世博「以色列國家日」不開放 1原因考量僅邀貴賓

大阪世博「以色列國家日」不開放 1原因考量僅邀貴賓
1940年東京世博門票 85年後…日男換到2025年大阪入場券

1940年東京世博門票 85年後…日男換到2025年大阪入場券

熱門新聞

三大星座男能把伴侶氣死。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

2025-05-21 22:50
中美文化大不同，可能因此發生誤會。（取材自pexels.com@ Nout Gons ）

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

2025-05-26 20:35
現在是種花的好時機，專家推薦五種很適合在五月栽種的花，圖為大理花。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

現在種下會開滿整個夏天 專家推薦五種花最適合

2025-05-24 20:35
星座專家艾菲爾指出有三個星座不懼鬼神。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Must Bee）

3星座天生不懼鬼神？雙子熱愛冒險、冠軍是他超大膽

2025-05-20 01:20
名廚表示，要讓蘆筍成為盤中一道亮點菜色，最推薦煸炒料理。示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

怎樣料理蘆筍最美味？大廚教學兩手法不輸米其林餐廳

2025-05-26 19:35
汽車研究公司指出五款日本車在二手車市場轉售價很高，Toyota和Honda各有兩款車上榜。二手車示意圖，和本新聞無關。(路透)

五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%

2025-05-18 19:35

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬