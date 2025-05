我的身體比想像中老？教練推薦七個簡單自我測試

私人教練推薦七個可以簡單檢測身體關鍵能力的測試。伏地挺身示意圖,非新聞當事者。(取材自unsplash.com@ Ayo Ogunseinde)

如果想檢測自己的體適能,不需要花大錢上實驗室或透過精密儀器測試,在家就可以安全進行。Eat This, Not That報導,私人教練李德(Tyler Read)表示有七個測試可檢測關鍵能力,如平衡、核心控制、肌耐力與關節活動度,以找出身體的弱點所在。這些運動旨在安全環境下測試個人極限,別擔心測試結果不理想,可利用結果安排下一步的訓練。

1. 60秒伏地挺身測試

60秒伏地挺身的結果可顯示出上半身與核心在壓力下的表現,測量肌耐力並凸顯身體產生力量的效率。伏地挺身聽起來可能很基本,但要在一段時間內以正確姿勢做完,需要良好的肌力。

測試方法為雙手向外與肩同寬,擺出高棒式姿勢,慢慢將胸部往下貼近地板,過程中手臂維持45度角,接著向上撐回到原位,60秒內反覆動作,記錄自己在正確姿勢下,可以成功完成的次數。

若能完成30次以上,表示上半身耐力良好;而完成不到15次者,需要更多基礎力量訓練。

2. 靠牆深蹲測試

靠牆深蹲能測試股四頭肌、臀部與核心肌群的肌力與耐力。這個測試可直接看出靜態壓力下,肌肉能支撐身體多久,以及身體處理乳酸堆積與精神疲勞的能力。

測試方法為背部貼牆站立,接著慢慢向下蹲直到膝蓋呈90度,過程中確保背部平貼牆面,手臂垂在身旁或抱胸,在不移動或站起來的前提下維持這個姿勢越久越好。

如果可以維持60秒以上,代表下半身耐力良好;反之,如果撐不到30秒,可能需要訓練腿部肌力與耐力。

3. 雙臂懸掛(Dead Hang)測試

雙臂懸掛同時測試抓握力、肩膀穩定度與上半身耐力,也能檢測肩膀、手肘與手腕的關節健康度。表現好代表身體可以有效率地支撐自身重量。

測試方法為掌心向外、雙臂與肩同寬,抓住室內單槓,手臂完全伸直下,身體懸掛在空中,雙腳離地,肩膀稍微出力,讓身體不是被動懸在空中,不擺動或放開手的前提下測試自己可以撐多久。

支撐30秒為平均值,如果能維持60秒以上代表抓握力與肩膀肌力良好。如果撐不到20秒可能需要更多抓握力與引體向上訓練。

4. 坐到站測試

坐到站測試下半身肌力、協調能力與平衡度,特別是髖關節與臀部肌群。這個測試模擬日常生活動作,以檢測腿部在沒有支撐的狀況下的肌力與耐力程度。

測試方法為坐在一張堅固的椅子上,雙臂向前伸直,不用手協助下完全站起再坐下,30秒內重複動作,記錄自己可完成的次數。

如果可以完成12到15次,表示下半身強而有效率;無法完成8次者,可能需要集中進行肌力與穩定度訓練。

5. 單腳站平衡測試

平衡能力會隨著年紀增長而變差,而單腳站可測試穩定肌群與神經系統是否如常。測試結果為跌倒風險與神經肌肉協調能力的預測因子,過程中可以感受到髖關節與踝關節的合作表現。

測試方法為雙手垂在身旁,單腳站立,閉上眼並維持姿勢,計時自己在不搖擺、碰觸地面或睜開眼睛的前提下可以站多久,接著測試另一隻腳。

理想結果為閉眼單腳站10秒以上。撐不到5秒者,代表需要更多穩定度與本體感覺訓練。

6. 平板式支撐測試

平板式支撐是測試核心肌力、脊椎排列與耐力的首選。強壯的核心肌群能協助人體所有動作,而此測試不但檢測身體中段是否能勝任,也挑戰肩膀、臀部肌肉,甚至呼吸控制。

測試步驟為手肘在肩膀之下,擺出肘撐平板式姿勢,背部打平、臀部緊縮、雙腿伸直,髖部不動的前提下,深呼吸並維持姿勢越久越好;標準為維持平板撐60秒。如果不到30秒,就該加強核心肌力與控制能力了。

7. 登階爆發力測試

登階爆發力測量單腳的肌力、爆發力與協調能力。爆發力會隨著年紀增長而衰退,透過此測試可知身體是否能快速、安全產生向上的力量。

測試步驟為站在一個與膝蓋同高的箱子或穩固的凳子前,以腳跟推動單腳踩上去,另一條腿抬高至高抬腿姿勢,踩下箱子,維持同一條腿的先後,重複30秒。

如果30秒內單腳可完成10次以上,代表下半身爆發力良好。不到6次可能需要進行肌力或爆發力訓練。