想種出枝葉茂盛的羅勒 在土裡澆水是錯誤動作

英國網友分享把羅勒種得枝葉繁茂的方法。(翻攝Instagram@goodboneslondon )

很多人會從超市或市場、市集買香草或植物盆栽回家種，但想讓那些植物回到家後繼續生長或保持生命力不是一件簡單的事。Parade Home & Garden報導，英國的Instagram網友「@goodboneslondon」分享她把羅勒栽種得枝葉茂盛的要訣，喜歡種羅勒的人不妨一試。

「@goodboneslondon」在Instagram影片示範她的栽種方式。她說第一要訣是澆水時不要澆在土上，澆在底盤中，並且讓底盤中隨時充滿水，可以用超大號的底盤和花器，羅勒會自行吸收需要的水分，另外可以換盆至更大的花盆中，羅勒會越長越多，羅勒買回家後過一個月以上再修剪，看到任何花都要立刻剪掉。

「@goodboneslondon」說，修整羅勒時不要用拔、摘的，用剪刀剪葉子上方的莖，羅勒買回來後如果想要可以分株種到不同花盆中，修剪下的羅勒枝也可以插到水瓶裡變成新的一株。

「@goodboneslondon」表示，羅勒喜歡曬得到陽光的位置，夏季和處於室內長得比較好；一旦羅勒越長越高、越長越大株，修剪能讓羅勒更健康及葉子更茂密。

「@goodboneslondon」說，土壤使用盆栽土（potting soil）即可，至於花盆和底盤，她用赤陶花盆和不透水的底盤。