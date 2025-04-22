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跟著主廚做 炸雞加熱後還保有外酥內嫩口感

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主廚JJ Johnson分享保留新鮮口感的加熱炸雞方法。炸雞示意圖。（取材自unsplash.com@Nizar Zulmi ）
主廚JJ Johnson分享保留新鮮口感的加熱炸雞方法。炸雞示意圖。（取材自unsplash.com@Nizar Zulmi ）

外表金黃酥脆、內部雞肉咬下時鮮嫩多汁的炸雞是不可抗拒的美食，但加熱後的炸雞外表容易變得軟爛、雞肉變柴，讓人看了沒胃口；主廚強森（JJ Johnson）分享能保有新鮮炸雞外酥內嫩的加熱方法和過程，以及吃不完的炸雞如何變成其他美味佳餚。

The Takeout報導，強森是「米飯的簡單藝術」（The Simple Art of Rice）食譜的作者，以烹飪非洲僑民的食物聞名。

強森分享保留新鮮炸雞的加熱方式，他說首先要做到的是絕對不要把還是熱的炸雞冰到冰箱，讓炸雞完全冷卻再冷凍，才能避免外皮濕軟，不過也要注意不要把炸雞放在室溫超過兩小時，否則容易有食安問題。

強森說，炸雞放涼後用鋁箔紙或保鮮膜包起，接著放到密封容器中再放到冷凍庫，他建議可以在容器上標示冷凍的日期，因為雞肉的風味和品質大約四個月後開始流失。

強森說，解凍時把雞肉放到冷藏一晚，也可以用微波爐的解凍模式，但解凍時要隨時注意，不要讓雞肉被烹煮。解凍後可用烤箱加熱，將烤箱設定在華氏375度加熱15至20分鐘，也可以用氣炸鍋炸10分鐘。

強森說，無論是用烤箱還是氣炸鍋，加熱時炸雞都應一個個擺在烤盤或炸籃中，且不可排放過密，加熱過程中要記得翻面，若用烤箱可以把炸雞放在烤盤頂部的金屬架上，能讓雞肉受熱更均勻。

若炸雞還是吃不完，強森說也可以把它們變成其他美味餐點，例如炸雞炒飯或包有淋上熱蜂蜜炸雞的餅乾三明治，也可以把雞肉切成丁加入沙拉，或撕成雞絲做成塔可餅。

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