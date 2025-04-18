想討拍、發洩要找對人 5種壞心情適合陪聊的星座搭檔

（圖／AI生成）

最近覺得心累、負能量滿點，需要找朋友聊天充個電嗎？雖然找個「心靈垃圾桶」倒一下垃圾有助於療癒回血，但不同程度的壞心情可要找對傾訴對象，才不會得到反效果。

滑下去看5種壞心情狀態最適合陪聊的星座搭檔，不論沮喪想哭、暴怒想發洩、迷惘想尋求建議...都有適合陪伴的星座人選，超實用懶人包一定要收好，趕快找朋友約一下吧。

心情狀態：想哭、沮喪、需要被溫柔安慰

最佳陪聊星座搭檔：巨蟹座、雙魚座

他們超級有耐心，會溫柔地給予情感上的擁抱，不催促、不說教，靜靜陪伴著你，也是最適合當「心靈垃圾桶」的前兩名，

巨蟹座對朋友的情緒特別有包容力，不管講幾百次同樣的煩惱，他們都還是會認真聽，還會給予溫暖的回應。

雙魚座超懂情緒這件事，即使你的抱怨聽起來很小題大作，他們也不會覺得煩，情緒共感力爆表，溫柔陪伴而不會催促你振作，是會讓你感覺「我真的被懂了」的代表。

（記者陳立儀／製表）

心情狀態：超生氣、需要狂發洩

最佳陪聊星座搭檔：牡羊座、射手座

他們會陪你一起火爆發洩、罵爆該罵的人，盡情釋放情緒超療癒，但不太適合當深度傾聽心事的對象。

牡羊座個性比較急又直接，如果故事太長或情緒繞太久，可能會開始不耐煩，而且很容易插話，常常聽到一半就忍不住發表意見，不太會靜靜聽你講完。

射手座超會帶你逃離情緒黑洞，但很怕情緒太沉重，容易分心，會忍不住想搞笑、轉移注意力，想把你拉回「開心模式」，但不一定會陪你靜靜感受情緒。

（記者陳立儀／製表）

心情狀態：需要理性分析、冷靜整理情緒

最佳陪聊星座搭檔：魔羯座、天蠍座

他們超會抽絲剝繭，幫你釐清混亂思緒，抓出問題核心，讓你重拾掌控感。

魔羯座很務實，聽你傾訴後，會用現實角度幫你規劃最可行的做法，不講空話，建議也很有執行力，適合想要「行動方案」的人。

天蠍座對真正關心的人非常認真，不只是傾聽，還會從細節中挖掘你沒注意到的關鍵，給出的建議既深刻又直接，可能有點犀利，但絕對是真心為你好。

（記者陳立儀／製表）

心情狀態：迷惘，想要被療癒並獲得建議

最佳陪聊星座搭檔：金牛座、處女座

他們不會只是傾聽，還會默默丟給你實用的小建議，幫你穩定下來。

金牛座是最適合當「心靈垃圾桶」的第三名，很能忍受、願意默默陪伴，不會輕易批評你的情緒；但如果覺得你的煩惱是自己找的麻煩，就會忍不住嘮叨念一堆。

處女座分析力強，聽完你的故事後，能快速抓到問題核心，給出具體又實際的建議，而且通常一針見血。但如果你重複抱怨、又沒想改變，他們會變得非常理性，甚至開始碎念，可能讓人壓力山大。

（記者陳立儀／製表）

心情狀態：只想輕鬆聊聊、轉移注意力

最佳陪聊星座搭檔：雙子座、天秤座

跟他們聊天輕鬆有趣，不會逼你談重話題，可以迅速從低氣壓跳到開心模式。

雙子座超會陪聊，話題多且氣氛不尷尬，能快速讓你轉移注意力。聰明的他們能快速丟出很多不同角度的小建議，但不一定會深入你的情緒核心，共感力普通。

天秤座懂得保持情緒平衡，擅長照 顧對話的節奏，適合想要溫柔陪伴、被理解但不被壓力轟炸的時候；陪你聊完後，會不著痕跡地把你的心情拉回比較舒服的位置，懂得感受你的情緒，但又不會自己跟著崩潰。