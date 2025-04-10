我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「向前一小步」吳彥祖用「公廁標語」酸川普關稅

英媒：中共軍委副主席何衛東涉貪「最近幾周」已被免職

美股上沖下洗 散戶沒在怕 過去1周買了110億元股票

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普4月2日宣布一系列關稅以來，股市劇烈動盪、跌多漲少，被散戶當成逢低買進良機。(路透)
美國總統川普4月2日宣布一系列關稅以來，股市劇烈動盪、跌多漲少，被散戶當成逢低買進良機。(路透)

自從川普4月2日宣布一系列關稅以來，股市劇烈動盪、跌多漲少，但不少散戶投資人仍然不畏風險的往前衝。

最近幾天，散戶總共為美股提供了數十億美元資金洪流，其中也包括現年32歲、從事行銷工作的何瑞秋，她買進了先鋒史坦普500指數ETF和景順那斯達克100 ETF等股票。去年開始學著投資的她覺得，自己第一次碰上股市大跌，遇見股票「打折出售」的大好機會。

川普的關稅政策，每日都有新變化，導致美股上沖下洗劇烈波動。儘管史坦普一度跌入熊市，但根據市場研究業者Vanda Research，像何瑞秋這樣的散戶，迥異於機構人驚惶大砍持股，反而選擇買進。

Vanda Research研究部副總裁Marco Iachini說：「股市崩盤有哪些跡象？通常是散戶舉手投降。我們顯然還沒看到。」

4月3日，雖然史坦普500指數在川普首次宣布關稅後大跌近5%，但自主投資的散戶向美股投入逾30億美元。隨著市場暴跌，他們在接下來的三天裡繼續均衡買股。根據Vanda，上周四至本周二（3至8日），散戶淨流入美股的金額達約88億美元。

同樣的，摩根大通發現，在截至周三的過去一周，散戶買了大約110億美元的股票，比過去一年的平均高出約2.5倍。

根據Iachini，這裡面有些交易似乎與對川普最終是否會取消對外國徵關稅的猜測有關。但也有大量資金流入了追蹤更廣泛市場的ETF，例如前面提過的先鋒史坦普500指數ETF。

Iachini說，買進這些多元化指數可能表明散戶想逢低買入並長期持有，這種投資策略比選股和當沖更受散戶青睞。但不容否認，散戶投資人對風險日益增加的市場，正在增加曝險。

Siebert Financial投資主管Mark Malek表示，川普周三宣布延徵進口稅推動股市走高，散戶展現強勁的購買需求，對大型科技股興趣濃厚。根據摩根大通，4月2日至9日間，散戶流入個股的資金當中，每7塊美元就有6塊跑去買輝達。

現年33歲、在諮詢培訓公司擔任營運主管的米尼曼表示，他著眼於長遠的未來，至少幾年內沒想賣股票，所以沒考慮經濟衰退的可能性，也不去想川普關稅的最終結果，用這種心態看市場波動甚至會覺得「有趣」。他說如果現在是65歲，也許會有不同的想法，但「還沒到那個年齡，那就隨緣買吧」。

川普 關稅 美股

上一則

誰是話題終結者？3星座說話超直白「最容易得罪人」 氣氛一秒冷掉

下一則

聰明理財過高端生活 不用多花錢就能飯店升等、享受SPA

延伸閱讀

美中關稅戰誰先低頭？CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

美中關稅戰誰先低頭？CNN：川普、習近平互不讓 球在北京
關稅暫緩帶美股上沖下洗 川普內線交易？白宮：別玩黨派把戲

關稅暫緩帶美股上沖下洗 川普內線交易？白宮：別玩黨派把戲
對等關稅衝擊市場 川普承認「轉換期有成本」

對等關稅衝擊市場 川普承認「轉換期有成本」
智庫：川普對中國猛徵145%關稅 將切斷美中多數貿易

智庫：川普對中國猛徵145%關稅 將切斷美中多數貿易

熱門新聞

德州一名女子搭乘瑞安航空時，因為不想付行李費用，竟把行李塞衣服下假裝懷孕通關。機場示意圖，非新聞當事者。(路透)

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

2025-04-05 19:35
三星座生活積極，很難有安靜的時刻。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SAULO LEITE）

3星座無法安靜停在原處 生活和事業他都想衝第一

2025-04-06 00:00
當網購成為趨勢之一，隨之而來就是資安危機的增加；圖為信用卡示意圖。（本報資料照片）

信用卡網購1習慣容易被盜刷 資安公司：6招保護個資

2025-04-05 00:50
三生肖女不愛計較，人緣佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KoolShooters）

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

2025-04-07 00:00
在機場用餐時，專家建議不要選包括生魚片在內四種食物。機場示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

2025-04-06 19:35
好市多近期販售的無線洗拖吸塵器獲得網友好評。（取材自Instagram@costcodeals）

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

2025-04-02 19:35

超人氣

更多 >
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
劉嘉玲、梁朝偉膝下無子 上億家產繼承人是29歲的他

劉嘉玲、梁朝偉膝下無子 上億家產繼承人是29歲的他
川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓