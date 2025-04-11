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讓房間看起來更寬敞要什麼色？ 窗簾挑選有技巧

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日本居家品牌「千趣会」分享挑選家用窗簾技巧，想讓房間看起來更開闊時，要注意那些特點。示意圖。（取材自pexels.com@Max Vakhtbovycn）
日本居家品牌「千趣会」分享挑選家用窗簾技巧，想讓房間看起來更開闊時，要注意那些特點。示意圖。（取材自pexels.com@Max Vakhtbovycn）

設計居家風格時，通常會希望房間不要有壓迫感、能感覺寬敞，即使小坪數也要視覺上看起來有開放感，這時候窗邊的窗簾便是一個重要關鍵，一來它佔了牆壁的大面積，二來它會大大地左右了房間的色彩，因此可以善用窗簾的特性來改變房間的空間感。

日本媒體「grape」報導，日本居家品牌「千趣会」分享幾個挑選家用窗簾技巧，如果希望房間看起來更開闊時，應該要注意那些特點。

1. 選擇適當的長度

市面上的成品窗簾有各種長度，務必要先量好房間尺寸，選擇相匹配的窗簾長度。

通常筆直型的窗簾，可以讓天花板看起來更高。整體長度也要注意，若窗簾太短，會讓外界的視線進入室內；若窗簾太長垂地，則會讓下擺容易堆積灰塵，顯得不美觀，也讓空間失去放鬆感。

2. 選擇膨脹色

所謂的「膨脹色」，是指能讓房間看起來更寬敞的顏色。例如，白色、紅色、橙色等。

相對地，黑色、深綠色和冷色系的藍則被稱為「收縮色」，這些顏色會讓房間顯得比較狹小。

3. 注意表面的設計

窗簾有各種圖案可選，挑選過程可說是眼花撩亂，如果你想讓房間看起來更寬敞，可以考慮「縱向條紋」的設計。

安裝縱向條紋窗簾，會讓房間的高度感增強，從地板到天花板的視覺效果更加高挑，最受喜歡簡潔空間的人青睞。

4. 加一層紗窗簾

除了普通的窗簾之外，也可以在窗簾和窗戶之間加裝一副紗質窗簾。

紗窗簾能讓適當的光線進入室內，使房間看起來更加清爽明亮。

此外，當普通窗簾拉開時，可能會有日曬或鄰居的視線問題，但只要加上一層紗窗簾，這些就不是問題了。

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