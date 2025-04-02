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上海樂高樂園今夏開園 「六級票價體系」出爐

記者林宸誼／即時報導
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將於今夏開園的上海樂高樂園2日發布票價，從平季日到特別高峰日的「六級票價體系」出爐。（上觀新聞）
將於今夏開園的上海樂高樂園2日發布票價，從平季日到特別高峰日的「六級票價體系」出爐。（上觀新聞）

將於今夏開園的上海樂高樂園2日發布票價，從平季日到特別高峰日的六級票價體系同步出爐。其中平季日成人最低票價人民幣319元（約44美元）、特別高峰日成人票價599元（約83美元），兒童票約相當於同檔成人票8折。

截至目前，進入開園倒計時的上海樂高樂園八大主題片區已全部公開，80%的騎乘設備安裝完畢，部分騎乘專案進入調試階段。

上觀新聞報導，上海樂高樂園度假區位於金山區北部，是專為2歲至12歲親子家庭打造的樂高主題樂園和酒店綜合度假區。整個樂園占地面積31.8萬平方公尺，擁有樂高悟空小俠、樂高樂園創想世界、樂高城市、樂高城堡、樂高幻影忍者、積木街道、奇趣積木城、樂高好朋友8大主題片區。其中，靈感源自傳統文學瑰寶《西遊記》的悟空小俠主題區，將中國文化的熱門IP從螢幕搬進現實，讓孩子們在玩樂中領略傳統文化的獨特魅力，為全球首發。

根據此次公布的票價，上海樂高樂園的票價根據入園日期的不同，分為平季日、常規日、特別常規日、旺季日、高峰日、特別高峰日6檔，成人票價最低人民幣319元、最高人民幣599元；兒童票價最低人民幣255元、最高人民幣479元。

中國主題公園研究院院長林煥杰表示，主題公園的定價邏輯，主要考慮品牌知名度和影響力、專案所在區域、專案規模大小和投資額，以及專案本身的豐富程度和沉浸感等。從全球範圍來看，「梅林娛樂集團+樂高」品牌的綜合影響力位居全球前列，再加上項目坐落於上海所關聯的經營成本、樂園規模等，此次上海樂高樂園的成人票價相當於上海迪士尼樂園同類票價的70%左右，在合理預期範圍內。

林煥傑認為，上海和長三角的遊客對品牌的感知度高，也願意在娛樂方面花錢。至於市場對這一票價體系的最終接受程度如何，還要看開園後的具體情況，包括專案本身的精彩程度如何、服務是否到位、遊園綜合體驗感是否舒適等。

樂高樂園

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