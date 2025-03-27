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好市多最常被投訴的6商品 牛奶也上榜

TVBS新聞網／編輯 伍芸彤 報導
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好市多量販店。(美聯社)
好市多量販店。(美聯社)

賣場好市多Costco）販賣商品琳琅滿目，加上不時有特價活動，吸引消費者申辦會員，但仍不乏有些產品會被顧客投訴，有理財網站近日整理了會員們最常抱怨的六款產品，其中包含牛奶、冷凍食品、新鮮農產品等等。

知名理財網站「GOBankingRates」指出，這些產品會被投訴並不全是自身問題，還可能是包裝設計、價格不符合顧客期望，網站整理出以下六款顧客投訴最多的Costco產品：

1.科克蘭牛奶（Kirkland Signature Milk）

消費分析師指出，Costco的Kirkland Signature品牌牛奶為了運輸方便、節省成本，會將包裝盒設計成方形，不過部分顧客會因「必須購買方形容器的設計感到不滿」，且這種容器容易在倒牛奶時灑出。

2.科克蘭冷凍雞肉捲（Kirkland Signature Chicken Bakes）

相比於冷凍即食雞肉捲，不少會員更喜愛購買熟食區現做的，還有網友在論壇Reddit上抱怨，認為Costco冷凍雞肉捲的味道遠不如店內現做的，甚至直言是科克蘭最失敗的產品之一。

3.Chomps牛肉乾（Chomps Beef Sticks）

Chomps牛肉乾是草飼牛肉製成的高蛋白零食，但有不少會員曾反映，購買後發現疑似發霉的牛肉條，裡面變成綠色。

4.新鮮農產品（Fresh Produce）

不少會員認為，好市多新鮮農產品的CP值較低，容易出現問題，而且在保存期限之前，這些水果、蔬菜就可能變質，購買來反而不划算，其中被點名投訴率較高的包括草莓、黃瓜和酪梨

5.科克蘭洗碗機專用洗碗錠（Kirkland Signature Dishwasher Detergent）

許多顧客抱怨，該款洗潔錠無法完全溶解，洗過的餐具容易留下殘留物，反而看起來更髒了，還有人聲稱該產品會引起皮膚瘙癢等問題。

6.科克蘭白煮蛋（Kirkland Hard Boiled Eggs）

許多好市多顧客在論壇抱怨，稱其味道「相當糟糕」，甚至有種有奇怪的塑膠味。

買了會後悔！美好市多「6產品」最常被投訴　牛奶也上榜

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牛奶 好市多 Costco 酪梨

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