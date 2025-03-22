12星座「把興趣當工作」排行 就算高薪他也不做不喜歡的事

12星座對「把興趣當工作」這件事的執著程度不同。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach）

漫長的工作生涯中，雖然大多數人都是抱持著「從事自己喜愛的事」而進行求職，實際上卻很難單純以興趣來決定自己的職業，總是會參雜了各式各樣的考量因素。或許也有不少人是在熟悉工作中，漸漸培養出樂趣來。不管如何，「樂在工作」都是一個值得追求的人生目標。日本媒體「占TV」就分析了12星座對於「把興趣當工作」這件事的執著程度。

第12名：處女座

處女座認為，將「喜好」與「工作」兩者掛鉤根本是毫無意義的，工作只是維生的手段，個人情感不應該與之牽扯。

第11名：金牛座

金牛座求職的標準是「能賺錢的工作」，即使不喜歡，也願意為了高薪工作。

第10名：雙魚座

雖然不太願意承認，但基本上雙魚座對工作本身不感興趣。

第9名：獅子座

獅子座喜歡安排下班後的生活，所以他們對於工作喜愛與否不會過於挑剔，能準時下班就行。

第8名：射手座

射手座在將喜歡的事當工作會有所猶豫，因為擔心自己喜歡的事最後變得反感。

第7名：巨蟹座

巨蟹座想得比較遠，考慮到未來家庭的責任，會希望在那之前先把喜歡的事當作工作。

第6名：天秤座

天秤座非常在乎他人評價，認為「能將喜歡的事當工作」會讓別人羨慕，因此感到非常滿足。

第5位：牡羊座

直白的牡羊座，會依照「小時候我想成為...」的志願來選擇工作。

第4名：水瓶座

水瓶座的人生理想就是「把喜愛的事當做事業」，夢想通過專注自己的興趣來轉化為工作。

第3名：摩羯座

摩羯座個性穩重又務實，作為一個社會人，他們已經做好了迎接從工作中而來各種挑戰的準備。因此如果是喜歡的事，無論多麼辛苦，他們相信自己都能克服。摩羯座會為了喜歡的工作，全天候全力以赴，並且樂在加班和出差。

第2名：雙子座

雙子座有一個重要的價值觀就是「一石二鳥」，能將喜歡的事當工作，還能賺錢，這不就是一石二鳥嗎！他們擅長運用聰明才智，把喜歡的事變成工作，而且他們具備多工處理的能力，因此也非常適合兼職或者副業。如果喜歡的事無法成為主業，他們也會在副業中實現夢想。

第1名：天蠍座

天蠍座的世界裡，只有0或100、黑或白，根本沒有「50」或者「灰色地帶」，這意味著他們對於「喜歡」和「不喜歡」的感受非常明確。天蠍座沒有「既不喜歡也不討厭」的感覺，所以他們對不喜歡的事情，即使是工作，就算祭出高薪也不會打動他們。天蠍座對於將喜歡的事當作職業，這種意識非常強烈。