想要大空間又省荷包 專家推薦六款車燃油效率高

想在開車的同時又省荷包，專家推薦六款車。圖為福特汽車示意圖，非新聞事件圖。(路透)

汽車是一項昂貴的必需開銷。想開車的同時也節省開銷，GOBankingRates報導，汽車專家推薦節儉消費者六種車款，可以做為下次購買的參考清單。

1. 福特Escape

福特Escape是一款受歡迎的緊湊型SUV ，且配備車道維持輔助、自動緊急剎車等標準駕駛輔助系統。伊利諾州Brad Manning Ford銷售經理布萊恩（Caleb Bryan）表示，此系列皆配備全輪驅動與豪華配備，且價格合理，2025年款不到3萬元，而舊款更便宜。

2. 雪佛蘭Traverse

雪佛蘭Traverse是一款受歡迎的中型SUV，兼具充足空間與良好紀錄。有多年經驗的修車工大衛（David Rodriguez）說，他和家人在2017年以約2萬5千元的價格，購買了一台里程數3萬的車，除了日常磨損以外，車子狀況一直都很好。雖然這款車可能不是最省油的選擇，但在耐用度與經濟性上是很不錯的選項。2025年款約4萬2千元起跳，而舊款會更便宜。

3. 福特Maverick

如果想找一款經濟實惠的卡車，福特Maverick絕對是最佳選擇之一。布萊恩說，Maverick既實用、燃油效率極佳，而且價格低廉，2025年款約2萬8千元，是物超所值的選項。

4. GMC Acadia

GMC Acadia是另一款出色的SUV，因為維修成本低而廣受好評。大衛說，他的店裡很多客戶都開這款車，維修成本不貴，也沒出過大問題。此款式車內空間寬敞，最多可容納7人，對注重空間的家庭而言是很好的選擇。2025年款的價格約4萬5千元。

5. 福特Bronco

福特Bronco對於喜歡戶外冒險又想節省成本的人而言，是一個不錯的選擇。此款式兼具越野能力、時尚設計與實惠價格。布萊恩表示，二手車 通常在3萬元左右，如果本身是吉普牧馬人（Jeep Wrangler）的粉絲更是不能錯過。

6. 福特Fusion

雖然2020年已停產，福特Fusion仍然是轎車愛好者的經濟實惠選項。大衛表示，很多人開這款車，而且維修費不貴。兼具舒適駕乘體驗、良好的燃油效率與可靠聲譽，對通勤族與家庭而言是一項實惠的選擇。2020年款約1萬4千多元起。