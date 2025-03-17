金秀賢第2封存證信函內容曝光 憂金賽綸證據「態度軟化」

金賽綸（左）生前收到兩封金秀賢一方寄出的存證信函。(取材自naver)

已故韓女星金賽綸 生前和昔日戀人金秀賢 的財務糾紛鬧得沸沸揚揚，外界更直指金秀賢一方向金賽綸寄出存證信函討債可能是逼死她的關鍵之一，這幾日家屬在整理金賽綸遺物時，赫然發現存證信函不只一封，而韓媒比對2封存證信函，發現金秀賢一方當時被金賽綸曝光2人交往照片後，態度有所軟化，第一封內容從強硬的的要求還債，變成第二封「協商債務償還方式」，似乎忌憚金賽綸手中握有的其他證據。

第一封存證信函在去年3月15日寄出，金秀賢的經紀公司Gold Medalist以代理人身份強調：「現在正式催促您償還債務。」文件中，委託人欄位填寫「Gold Medalist」，收件人則為金賽綸酒駕事件後改名的「金雅琳」（音譯）（김아임）。

信函內容載明「2022年11月22日，您與委託人簽訂金錢消費貸借契約，借款總額為6億8640萬9653萬元」並補充「本法律事務所作為委託人的代理人，特此催促您儘快將上述借款全額匯入以下指定帳戶。如您未能履行還款義務，我方將對您採取民事及刑事法律行動。」

金賽綸收到這封信齁，聯繫金秀賢及經紀公司高層，希望能延長債務償還期限，但未獲回應。她多次致電並傳送簡訊給金秀賢，但對方沒有接聽，因此她改用親友的電話打，當時她還傳簡訊給金秀賢說「不是不還，而是還不起，救救我吧。」不過金秀賢自始至終未回應。

於是金賽綸3月24日凌晨在社群媒體上po出與金秀賢的貼臉照，3分鐘後刪除，家屬稱其目的在於讓經紀公司主動聯繫她。沒想到還沒收到金秀賢聯繫，金賽綸便收到第2封存證信函，這封信在3月25日寄出，口氣明顯放軟，寫道「3月15日的存證信函已經對債務償還進行了催促。之所以催促還款，是因為若公司不向您要求償還貸款 ，公司高層可能會面臨瀆職罪的法律風險」、「我們願意與您積極協商債務償還的方式與時間，希望您能向法律事務所提出可行的還款計畫。」並強調希望金賽綸不要再聯繫Gold Medalist的高層及旗下藝人。

當時金秀賢的夯劇「淚之女王」熱播中，因此第2封存證信函也提到「該演員目前正在拍攝播出的電視劇，您的行為不僅影響到該演員及Gold Medalist公司，也會波及劇組、其他演員、工作人員、電視台與OTT平台相關人員，甚至可能引發嚴重的法律問題。」並要金賽綸不要再曝光2人的私照。

韓媒「nate」分析，第一封存證信函態度強硬，第二封存證信函中「使用了較為禮貌的表達方式」，並帶有請求的語氣。金賽綸家屬委任律師對此表示：「雖然第二封信說是因為怕高層有瀆職風險，而不得不採取行動，但這封信的重點仍是要求金賽綸務必償還債務。」

金賽綸一方的律師強調：「信中還要求金賽綸不得直接聯繫金秀賢所屬經紀公司的藝人，並提到如果她再度上傳相關照片，將採取法律行動，這帶有威脅性質。」