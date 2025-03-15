我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

川普引「外敵法」趕移民 哪些群體恐受影響？

NBA巫師隊台灣日 21日華府登場 球衣52號代表「我愛台灣」

中央社／華盛頓15日專電
在MGY基金會催生下，首場NBA巫師隊台灣日將於21日在華府登場，巫師隊特別製作雙面漁夫帽，一面以紅色為底，印有「華盛頓巫師隊」中文字樣，MGY同樣推出特別版球衣。(中央社)
在MGY基金會催生下，首場NBA巫師隊台灣日將於21日在華府登場，巫師隊特別製作雙面漁夫帽，一面以紅色為底，印有「華盛頓巫師隊」中文字樣，MGY同樣推出特別版球衣。(中央社)

歷經半年籌備，在「台頑千禧青少年基金會」（MGY）催生下，首場美國職籃NBA「巫師隊台灣日」將於21日在華府登場；球迷除了享有購票折扣，還將獲得巫師隊官方特別製作、充滿台灣味的漁夫帽。

美國職業棒球大聯盟（MLB）不時可見「台灣日」活動，MGY基金會去年6月催生華盛頓國民隊首場「台灣日」試辦活動後，隨後也接觸巫師隊，盼促成NBA舉辦類似活動。

MGY基金會人員今天受訪表示，美國職籃和職棒是當地最盛大的運動賽事，去年華盛頓國民隊台灣日試辦活動相當成功，因此也希望舉辦籃球版的台灣日。MGY的精神就是鼓勵僑胞多接觸主流文化、體育活動，也盼美國主流社會多認識台灣，促進雙邊交流。

歷經半年左右籌備，首屆NBA官方「巫師隊台灣日」21日將於第一資本體育館（Capital One Arena）登場。巫師隊當天將在主場迎戰奧蘭多魔術。

在MGY基金會催生下，NBA巫師隊台灣日將於21日在華府登場，巫師隊特別製作雙面...
在MGY基金會催生下，NBA巫師隊台灣日將於21日在華府登場，巫師隊特別製作雙面漁夫帽，其中一面的設計以白底為主，有著小型中華民國國旗圖樣，MGY也推出特別版球衣。(中央社)

巫師隊除了提供票價折扣給參與「台灣日」的球迷，更特別製作「台灣日限定版」雙面漁夫帽，一面以紅色為底，加上巫師隊隊徽及「華盛頓巫師隊」中文字樣，另一面設計則以白底為主，布滿小型中華民國國旗圖樣。

MGY也製作300件球衣提供給購票民眾，球衣以巫師隊代表色之一的深藍色為底，上面寫有「台灣」的中英文字樣，還印上「52」球衣號碼，代表「我愛台灣」。

MGY「巫師隊台灣日」活動負責人李中慧表示，活動當天在第一資本體育館場外將擺有台灣加油的布景及台灣黑熊吉祥物等；期望明年有機會繼續舉辦巫師隊台灣日活動，呈現具有台灣味的文化表演。

此外，MGY表示，今年將繼續和華盛頓國民隊合作，規劃於8月30日推出首場官方的「國民隊台灣日」活動，屆時場內將有充滿台灣元素的文化表演。

MGY由旅居華府的台灣人組成，致力推廣多元文化並期盼與更廣泛的社群網絡建立關係。

NBA 華府 中華民國

上一則

Trader Joe's鹽味焦糖丹麥捲回歸 老饕曝最佳吃法

下一則

2025年第一季4生肖遇貴人財運旺 屬兔業績長紅、他將迎新商機

延伸閱讀

NBA／柯瑞37歲生日趴 巴特勒、格林陪伴到最後

NBA／柯瑞37歲生日趴 巴特勒、格林陪伴到最後
NBA／柯爾喊拚8000顆三分球 柯瑞笑答：怕教頭壓力大

NBA／柯爾喊拚8000顆三分球 柯瑞笑答：怕教頭壓力大
NBA／里夫斯、肯奈特飆69分 湖人雙星缺陣遭金塊逆轉

NBA／里夫斯、肯奈特飆69分 湖人雙星缺陣遭金塊逆轉
NBA／艾克森摔斷左手 獨行俠9傷兵…比健康球員還多

NBA／艾克森摔斷左手 獨行俠9傷兵…比健康球員還多

熱門新聞

三生肖今年健康運勢最佳。（取材自pexels.com@Tirachard Kumtanom）

今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉

2025-03-08 23:05
有些人的個性天生合不來，難以成為好友。示意圖。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

2025-03-14 23:10
好市多量販店也賣奢侈品，財經網站為大家推薦3月七款最實惠。好市多示意圖。(美聯社)

名表、海洋拉娜、Dyson... 7種奢侈品在好市多買價格折半

2025-03-12 19:35
英國園藝網紅Jamie Walton說，種番茄時在旁邊種羅勒，可以驅蟲和增添番茄風味。(翻攝TikTok@nettlesandpetals )

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

2025-03-14 21:35
網友分享美國返鄉伴手禮清單。（取材自小紅書@矢量圖形）

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

2025-03-10 22:05
12生肖2025年一帆風順的小訣竅，都幫你整理好了。（取材自pexels.com@Vija Rindo Pratama）

12生肖「一帆風順」有訣竅 屬牛多跟長輩聊天、屬龍低調避紛爭

2025-03-11 22:40

超人氣

更多 >
具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起