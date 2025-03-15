NBA巫師隊台灣日 21日華府登場 球衣52號代表「我愛台灣」

在MGY基金會催生下，首場NBA巫師隊台灣日將於21日在華府登場，巫師隊特別製作雙面漁夫帽，一面以紅色為底，印有「華盛頓巫師隊」中文字樣，MGY同樣推出特別版球衣。(中央社)

歷經半年籌備，在「台頑千禧青少年基金會」（MGY）催生下，首場美國職籃NBA 「巫師隊台灣日」將於21日在華府 登場；球迷除了享有購票折扣，還將獲得巫師隊官方特別製作、充滿台灣味的漁夫帽。

美國職業棒球大聯盟（MLB）不時可見「台灣日」活動，MGY基金會去年6月催生華盛頓國民隊首場「台灣日」試辦活動後，隨後也接觸巫師隊，盼促成NBA舉辦類似活動。

MGY基金會人員今天受訪表示，美國職籃和職棒是當地最盛大的運動賽事，去年華盛頓國民隊台灣日試辦活動相當成功，因此也希望舉辦籃球版的台灣日。MGY的精神就是鼓勵僑胞多接觸主流文化、體育活動，也盼美國主流社會多認識台灣，促進雙邊交流。

歷經半年左右籌備，首屆NBA官方「巫師隊台灣日」21日將於第一資本體育館（Capital One Arena）登場。巫師隊當天將在主場迎戰奧蘭多魔術。

在MGY基金會催生下，NBA巫師隊台灣日將於21日在華府登場，巫師隊特別製作雙面漁夫帽，其中一面的設計以白底為主，有著小型中華民國國旗圖樣，MGY也推出特別版球衣。(中央社)

巫師隊除了提供票價折扣給參與「台灣日」的球迷，更特別製作「台灣日限定版」雙面漁夫帽，一面以紅色為底，加上巫師隊隊徽及「華盛頓巫師隊」中文字樣，另一面設計則以白底為主，布滿小型中華民國 國旗圖樣。

MGY也製作300件球衣提供給購票民眾，球衣以巫師隊代表色之一的深藍色為底，上面寫有「台灣」的中英文字樣，還印上「52」球衣號碼，代表「我愛台灣」。

MGY「巫師隊台灣日」活動負責人李中慧表示，活動當天在第一資本體育館場外將擺有台灣加油的布景及台灣黑熊吉祥物等；期望明年有機會繼續舉辦巫師隊台灣日活動，呈現具有台灣味的文化表演。

此外，MGY表示，今年將繼續和華盛頓國民隊合作，規劃於8月30日推出首場官方的「國民隊台灣日」活動，屆時場內將有充滿台灣元素的文化表演。

MGY由旅居華府的台灣人組成，致力推廣多元文化並期盼與更廣泛的社群網絡建立關係。