自煮也變貴？善用數位工具採買食材 三招幫你的荷包省錢

記住幾項原則，每個月採買食材可以省下不少。示意圖。(路透)

美國過去幾年生鮮果菜價格一直上漲，幾乎日日變動，「GoBankingRates.com」報導，有幾個訣竅若謹記在心，可以幫大家每月節省買菜錢達200元。

一、數位工具折扣多

Capital One Shopping指出，大家若使用商家的電子折價券買菜，平均每年約可省下1465元。先掌握當地生鮮果菜店正在促銷的商品，再列打算購買的菜，有幾種免費app可以讓你找到促銷品，就不會錯過物美價廉的好物。也就是說，用電子折價券來決定你的食譜，每周按促銷食材採買來決定三餐要吃什麼。

如果有商店推出滿額酬賓專案，請好好利用，可能取得別處沒有的優惠價格，或者積累點數，留待他日使用。但記得謹守預算、做好計畫再去買菜，別出於衝動而亂買一通。

二、買名牌食材的衍生品牌或者店家自產食物

它們幾乎完全相同，除了成分一樣，經常還是相同廠商製造。所以別浪費你的錢去買知名度較高的品牌，記得買它們相近的衍生品牌。

三、每周用植物性蛋白質取代肉類

用更便宜的植物蛋白質食材如小扁豆，來取代肉類，飲食更均衡而且花費較少。如果不習慣吃全素，可以一周兩次吃素食晚餐，養成習慣後，你會發現買菜錢省下很多。